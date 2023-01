L’inflazione pesa sui costi alimentari: Fossano congela aumenti alle rete dei nidi

Anche l'Azienda Speciale Multiservizi di Fossano registra un aumento dei costi dettati dalla difficile situazione a livello nazionale, ma questo non andrà a intaccare le rette delle famiglie.



A farlo sapere il Comune di Fossano, i cui uffici hanno stimato, in base ai dati trimestrali, un aumento di circa il 13% sul costo delle derrate alimentari.



Nella sua ultima riunione del 2022 la Giunta comunale ha però deciso che l'intero ammontare dei maggiori costi sarà coperto dal capitolo di spesa dedicato ai Costi Sociali del Comune che, si ricorda, detiene il 100% dell'Azienda Speciale Multiservizi.



«I maggiori costi dei servizi educativi all'infanzia - spiega il primo cittadino Dario Tallone - avrebbero richiesto, così come segnalato dall'Azienda stessa, un adeguamento al rialzo delle tariffe, ma ci è parso un atto scellerato demandare questo sforzo alle famiglie che già soffrono un momento difficile a livello nazionale. Per questo motivo abbiamo deciso di reperire la copertura sul bilancio comunale nella parte destinata ai costi sociali».



La rete dei Servizi Educativi per l’Infanzia 0-3 gestiti dall'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano è costituita dall’Asilo Nido “Ape Maia”, dal Micronido “Pollicino", dalla Sezione Primavera e dal Baby Club “Magicabula”.