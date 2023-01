Quando la didattica è “per tutti”: un corso gratuito a Savigliano

Un corso di formazione gratuito sulla didattica inclusiva verso alunni ed alunne con fragilità cognitive. È quanto si terrà a Savigliano da febbraio ad aprile, nell'ambito del progetto Centro HPL (High Performance Learning) che la Consulta per le Persone in Difficoltà e l'Associazione Diritti Negati promuovono in Piemonte. Oasi Giovani sarà l'ente gestore per quanto riguarda il Centro che nascerà a Savigliano per la provincia di Cuneo.

Nell'ambito di questo progetto viene proposto un percorso formativo tenuto da esperti (pedagogisti, neuropsichiatri e psicologi) per approfondire con un taglio pratico modalità, metodi e strumenti di intervento sulle fragilità cognitive.

Il corso – gratuito grazie al contributo della Regione Piemonte – è rivolto ad insegnanti, dirigenti scolastici, educatori e figure educative che lavorano con bimbi e ragazzi.

È aperto a coloro che vogliano formarsi nell'ambito dei bisogni educativi speciali ed è obbligatorio per coloro che siano interessati a lavorare come tutor dell'apprendimento nel futuro Centro Hpl che nascerà a Savigliano.

Prevede 90 ore in totale, con un mix di laboratori in presenza e lezioni online. Valido il riconoscimento dei crediti da parte del Ministero dell'Istruzione.

«Per la provincia di Cuneo – spiegano dalla Consulta per le persone in difficoltà – sono disponibili 25 posti. Spesso anche a scuola mancano gli strumenti per una didattica inclusiva. Questa iniziativa, totalmente gratuita, rappresenta una preziosa opportunità per tutti coloro che siano interessati ad approfondire strumenti e strategie educative verso alunni e alunne con cognitive come il funzionamento intellettivo limite di cui si occupano i Centri Hpl».

Le iscrizioni al corso si chiudono il 20 gennaio. Per informazioni visitare il sito www.centrohpl.it o contattare il 351.7262356.