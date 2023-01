“Portami lassù” di Cristina Giordana tra i finalisti del concorso letterario Casa Sanremo Writers 2023

“Portami lassù” della cuneese Cristina Giordana è uno dei libri finalisti della Sezione Opere Edite del Concorso letterario Casa Sanremo Writers 2023.

L'opera, edita Mondadori, racconta la vera storia di Luca Borgoni, figlio dell’autrice, che a causa di un incidente morì sul Cervino nell’estate del 2017 mentre si allenava per la scalata del Dhaulagiri, in Nepal, il suo sogno più grande, assieme al conseguimento della laurea. La madre, Cristina, in prima persona si è recata, pochi giorni dopo la tragedia, a discutere la tesi del figlio. E sempre in prima persona, come se fosse Luca a parlare, ne racconta la vita in questo libro che reca il sottotitolo di “Una storia vera di luce, amore e montagna”. Non una storia lacrimevole, come la stessa autrice vuole sottolineare, ma un grande omaggio per ricordare con il sorriso una persona straordinaria che purtroppo non c’è più.

Gli scrittori finalisti sono cinque: oltre a Cristina Giordana, ci sono Luca Albanese, Chiara Albertini, Giuseppe Ciulla e Tiziana Paciola.

“Per la Giuria è stato un lavoro difficile e complesso perché ha dovuto leggere centinaia di elaborati pervenuti, tutti di grande spessore culturale. Grazie ai tantissimi Autori che hanno partecipato e complimenti per l'alto valore delle opere inviate”, scrivono gli organizzatori del concorso.

Toccherà ora alla presidente di giuria, Laura Delli Colli, scegliere il vincitore che sarà svelato durante la cerimonia di premiazione che si terrà al Palafiori in data 11 febbraio 2023, giorno della serata finale del Festival di Sanremo.

Durante la premiazione, saranno assegnati attestati di merito e menzioni speciali anche ad altri autori, non finalisti, che hanno partecipato al concorso.