Savigliano, tutti d’accordo per una nuova piscina ricercando nel frattempo risposte transitorie

“Siamo tutti orientati alla realizzazione di una nuova piscina. Nel frattempo però stiamo cercando possibili soluzioni ponte che possano ridurne il più possibile i tempi di chiusura, ovviamente nel pieno rispetto di tutti i canoni di sicurezza”. Così il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, spiega le determinazioni cui è giunta la conferenza dei capigruppo riunitasi ieri sera per valutare il da farsi dopo la chiusura della piscina comunale.



Sulla porta d’ingresso il gestore ha sostituto il cartello annunciando che l’apertura avverrà solo a maggio e limitatamente alle vasche esterne. L’amministrazione sta interpellando in questi giorni vari tecnici dopo che la perizia ha documentato lo stato di pericolosità della struttura, a seguito del crollo di una parte del soffitto avvenuto ad inizio dicembre.



Dopo quell’episodio il sindaco, con un’ordinanza, ne aveva disposto la chiusura prevista in un primo tempo fino all’8 gennaio, ora prorogata sine die. L’idea di massima è quella di realizzare un nuovo impianto in prossimità dell’attuale nonostante siano ancora da definire i vincoli determinati dalla vicinanza al torrente Maira.



Giunta e capigruppo hanno stabilito di aggiornarsi a fine mese dopo aver avuto dai tecnici del settore un più ampio ventaglio di proposte.