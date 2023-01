Scuole superiori: sicurezza e più spazi tra le priorità della Provincia. Lo chiedono i dirigenti [VIDEO]

Inizialmente previsto il 15 dicembre, giorno della nevicata che ha paralizzato la provincia, si è svolto questa mattina l'incontro tra i dirigenti degli istituti di istruzione superiore della Granda e l'ente Provincia, nelle persone del presidente Luca Robaldo e del consigliere con delega alla Scuola Davide Sannazzaro.

Proprio Sannazzaro ha commentato l'esito della riunione, evidenziando come sia stata un'occasione di confronto e di condivisione di obiettivi. "Il primo è quello di lavorare insieme sia sulla programmazione futura che sui fondi PNRR. C'è poi il tema sicurezza, fondamentale. Inizierò presto il tour, città per città, per focalizzarmi sui singoli territori. Tra le richieste emerse, quella di aule e laboratori: alcune scuole crescono, altre meno. Avremo una risposta sui numeri dopo il 30 gennaio, quando chiuderanno le iscrizioni".

L'intervista a Davide Sannazzaro