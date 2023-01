“Stelle in città” dal Rondò dei talenti

Dalla notte dei tempi l'uomo si è perso nella contemplazione del cosmo: basta volgere lo sguardo al cielo, in una notte limpida e stellata, per vivere lo spettacolo più bello che il firmamento possa offrire, le stelle, attraverso l’oscurità dello spazio infinito tra costellazioni e leggende che ci permettono di orientarci e, perché no, anche di sognare. Sorgono subito spontanee molteplici domande e ci rendiamo conto che la Terra è un piccolo ma prezioso pallino blu nell’immensità del cosmo.

“Stelle in città” è il progetto firmato Associazione Sideralis e Astronomica che prevede un ciclo di sette incontri di divulgazione e formazione sull’astronomia e la tutela ambientale rivolti a tutta la cittadinanza e alle scuole, nello Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti di Cuneo con il contributo di Fondazione CRC.

Il primo incontro si svolgerà il 17 gennaio dalle ore 21 alle ore 23. Nel “Primo Incontro con le stelle” gli esperti di Associazione Sideralis presenteranno un’introduzione al cielo stellato, alle costellazioni e ai miti che raccontano leggende lontane. A seguire, meteo permettendo, si avrà l’occasione, seguiti dal personale di Sideralis, di osservare le stelle dal terrazzo del Rondò dei Talenti attraverso l’utilizzo di strumentazione professionale.

Gli incontri si svolgeranno con cadenza mensile. I successivi saranno il 21 febbraio, il 30 marzo, l’11 aprile, il 25 aprile, il 23 maggio e infine il 13 giugno. Tutti gli incontri si svolgeranno negli spazi del Rondò dei Talenti in Via Luigi Gallo 1 a Cuneo. Per i prossimi appuntamenti sono previsti anche alcuni relatori di rilievo internazionale operanti nelle più importanti sedi di ricerca nel campo dell’astronomia.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Bando Spazi Liberi dalla Fondazione CRC di Cuneo con il patrocinio di ESA (European Space Agency) e del Comune di Cuneo e il supporto di Rifugio Fauniera e dell’Osservatorio Astronomico BSA di Savigliano.

Gli incontri sono gratuiti su prenotazione. Ogni incontro è strutturato per essere seguito singolarmente o prendendo parte all’intero set di conferenze.

Per maggiori informazioni e prenotazioni sideralisaps@gmail.com o 324 621 4970.