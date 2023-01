Tango, fisioterapia, Tai chi e incontri di auto mutuo aiuto a Tarantasca: nella sede di Parkimaca ripartono le attività

Dopo le festività riprendono oggi, martedì 10 gennaio, le attività presso il centro di Parkimaca, associazione nata per aiutare i malati neurologici e famigliari, con sede a Tarantasca nei locali della ex Allione.

Si ricomincia con la fisioterapia di gruppo a cui seguirà l’incontro AMA Parkinson ( incontri di auto mutuo aiuto programmati il 2° martedì del mese) in collaborazione con il Consorzio socio assistenziale di Cuneo e condotto dallo psicologo psicoterapeuta Piumetti.

Il giovedì appuntamento con Tai Chi dalle 16, attività molto utile per l'equilibrio e la coordinazione dei movimenti nei malati neurologici, come la tango terapia strumento di punta di Parkimaca, che proporrà il sabato laboratori coi maestri di tango Monica Gallarate e Giorgio Proserpio.

Studi scientifici hanno evidenziato che la 'tango-terapia' può rappresentare un valido aiuto per i pazienti affetti da malattie motorie come il Parkinson per: migliorare il movimento e l'equilibrio; l'umore e la memoria, attraverso continui stimoli sensoriali.

Per informazioni 351 7078703. Il centro medico e la sede associativa di Parkimaca a Tarantasca costituiscono un polo neurologico per far convivere terapie e strategie per la cura del Parkison e di altre malattie neurologiche.

Sul sito https://www.parkimaca.com/home/ tutte le info per i malati e familiari.