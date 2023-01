Tre posti alla biblioteca civica di Savigliano con il servizio civile

È stato pubblicato da alcune settimane il nuovo Bando per il Servizio Civile Universale, per la selezione di 71.550 volontari tra i 18 ed i 28 anni da impiegare in progetti da realizzarsi in Italia e all’estero. A Savigliano sono tre i posti disponibili presso il Comune, attivati alla biblioteca civica “L.Bàccolo”.

“Ac-cogliere opportunità: la biblioteca guarda al futuro” è il titolo del progetto, realizzato in sinergia con le biblioteche di Bra e Fossano. «L'obiettivo primario – dicono dalla “Bàccolo” – è coinvolgere i ragazzi della fascia 12-19 anni, quella che tendenzialmente frequenta meno gli spazi della biblioteca. Oltre a mantenere attivi i progetti per gli altri target (come quello 0-3 anni), ad insistere nella co-progettazione con le biblioteche di Bra e Fossano per creare una rete e a gestire, ovviamente, i servizi base. Dai prestiti alle attività di comunicazione con i social network».

Dodici mesi la durata del progetto, per 1.145 ore totali. 444.30 euro il rimborso mensile a cui avranno diritto i ragazzi.

È possibile presentare la Domanda on Line (DOL), accedendo solo attraverso Spid o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone esclusivamente all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023.

Sul sito internet www.provincia.cuneo.it sono disponibili tutti i progetti in capo alla Provincia di Cuneo.