Ferrero International archivia il 2022 con utili vicini al miliardo di euro, tutti destinati a riserva

Utili in forte crescita, per ora destinati tutti a riserva. Sono quelli che la multinazionale della Nutella ha conseguito nell’esercizio chiuso al 31 agosto scorso. A riportarlo il quotidiano economico "Milano Finanza", che dà conto della decisione assunta "ai piani alti" del colosso dolciario con base nella capitale delle Langhe e testa nel Lussemburgo.



Secondo quanto riportato oggi dalla testata specializzata, proprio nel Granducato nei giorni scorsi si sarebbero riunite le assemblee dei soci della holding Schenkenberg, una delle cassaforti di famiglia, controllata dal presidente del gruppo Giovanni Ferrero tramite altre due società (Bermic col 49% e Gmbf Investment al 20% circa), e della controllata Ferrero International Sa, società quest’ultima che detiene il controllo delle decine di realtà nazionali – tra le quali l’italiana Ferrero Spa – che compongono una galassia arrivata peraltro a contare oltre 35mila addetti.



La prima avrebbe deciso di accantonare a riserva distribuibile l’intero utile conteggiato nel bilancio al 31 agosto: una somma pari a 686,1 milioni di euro, in lieve crescita rispetto ai 651,2 milioni del precedente esercizio, a fronte di un attivo superiore ai 7,1 miliardi (4,5 miliardi dal 100% di Ferrero International, 52 milioni da liquidità e crediti per 2,4 miliardi). "Il profitto – spiega MF – si deve ai 646 milioni di cedola incassata dalla controllata, in crescita dai 600 milioni del precedente esercizio".



Dal canto loro, anche i soci di Ferrero International Sa hanno disposto di destinare a riserva l’intero utile a bilancio, pari quest’anno a 951,4 milioni, in significativa crescita rispetto ai 677,2 milioni di profitto dell’esercizio 2020/21 (+40,4%). "Gli attivi di Ferrero International – annota ancora il quotidiano – sono di oltre 9 miliardi costituiti dalle partecipazioni per 5,3 miliardi e dai prestiti a esse erogati per 3,1 miliardi, che hanno garantito l’incasso di 55 milioni di interessi".



In attesa che, da qui un mese, i risultati dell’ultimo bilancio di Ferrero International Sa vengano ufficializzati dalla stessa società, gli ultimi giorni di dicembre hanno visto le controllate italiane del gruppo comunicare le risultanze dell'esercizio che, chiuso sempre al 31 agosto, ha visto il fatturato di Ferrero Commerciale Italia Srl attestarsi a quota 1,6 miliardi di euro (+6,6%) e gli utili della Spa capogruppo raggiungere i 160 milioni (+57%).