Le migliori 7 criptovalute per il 2023

Dopo i crolli del 2022, è bene guardare al nuovo anno con un ritrovato senso di ottimismo. C'è la sensazione crescente che il mercato delle criptovalute sia pronto a riprendersi, con nuovi e affermati trader pronti a guadagnare. Tenendo conto di ciò, ecco una lista delle 7 criptovalute più interessanti per il 2023. Continua a leggere per scoprire come brilleranno queste stelle... e quale sarà la più luminosa.

Le migliori criptovalute per il 2023

1. Metacade (MCADE) per GameFi

2. Shiba Inu (SHIB) per le Monete Meme

3. Polygon (MATIC) per lo sviluppo di applicazioni

4. Ripple (XRP) per i trasferimenti di valuta

5. Ethereum (ETH) per il mercato generale

6. Rocketize (JATO) per le monete DeFi Meme

7. Orbeon Protocol (ORBN) per VC e crowdfunding

1. Metacade: nella Top 7 criptovalute per GameFi

Tutte le società presenti in questa lista delle 7 migliori criptovalute hanno il potenziale per salire alle stelle. Ma sono le aziende del settore GameFi che sembrano destinate a raggiungere le stelle, visto che si prevede che il cripto gaming esploderà nel prossimo anno. Metacade si trova in una posizione perfetta per sfruttare il boom della domanda di P2E (play-to-earn), con la sua superba gamma di giochi nel metaverso e arcade in cui i giocatori possono ottenere ricavi e ricompense.

Metacade non è però solo per i giocatori. Si tratta di un ecosistema completo di cripto gaming sia per gli sviluppatori che per gli appassionati di criptovaluta. Gli sviluppatori possono utilizzare la piattaforma per testare, sviluppare e commercializzare nuovi giochi, organizzare concorsi e trovare nuovi dipendenti. Nel frattempo, gli appassionati di criptovalute e gli investitori possono beneficiare di interessanti opportunità di staking e di investimento. Riunendo tutti gli aspetti, Metacade potrebbe diventare rapidamente l'hub della community Web3 definitiva per il settore P2E.

Il presale di Metacade sta terminando rapidamente. La fase beta ha già raccolto oltre 1,5 milioni di dollari, a riprova del fatto che gli investitori comprendono il valore e l'enorme potenziale della proposta commerciale di Metacade. Metacade è pronta a decollare nel 2023 e, ancora meglio, se agisci adesso, puoi ancora acquistare con l'interessantissimo sconto del presale. Sulla luna? Verso le stelle e oltre!

>>> Puoi partecipare al presale di Metacade qui <<<

2. Shiba Inu (SHIB): nella Top 7 criptovalute per le monete Meme

La storia dello sport è costellatadi grandi rimonte, da Muhammad Ali a Michael Jordan, dai Boston Red Sox al Liverpool FC. Shiba Inu (SHIB) sta per unirsi a questa lista? Potrebbe davvero tornare ai livelli sorprendenti e poco credibili raggiunti nel 2021? Forse Shiba Inu (SHIB) non riuscirà mai a ricreare quei picchi stellari ma ci sono ancora fondati motivi per credere che, come quegli eroi sportivi, possa riconquistare alcuni dei suoi antichi fasti.

Certo, in un mercato ribassista l'azienda ha perso oltre il 90% del suo valore. Tuttavia, anche in questi tempi diversi, i fondamentali di Shiba Inu (SHIB) sono ancora molto buoni ed è per questo che potrebbe avere un rilancio spettacolare nel 2023. È ancora la seconda moneta meme in termini di capitalizzazione di mercato, ispira ancora la fedeltà del suo numeroso gruppo di seguaci e la nuova piattaforma Shibarium sarà alla base di una serie di nuovi servizi DeFi. Tutto ciò dimostra che il vecchio cane è ancora vivo.

3. Polygon (MATIC): nella Top 7 criptovalute per lo sviluppo di applicazioni

Polygon (MATIC) è la prova che non sono solo i nuovi arrivati sul mercato a offrire innovazione, emozioni e grandi rendimenti. In effetti, alcuni sostengono che i giocatori affermati, con una comprovata esperienza, siano una scommessa più sicura, soprattutto a lungo termine. Quello che non si può negare è che tra la metà e la fine del 2022, Polygon (MATIC) ha visto il suo valore praticamente raddoppiare, mentre il suo prezzo prima e dopo la FTX è rimasto notevolmente costante. Questo la dice lunga sull'azienda.

Polygon (MATIC) è interessante per gli investitori proprio perché è interessante per gli sviluppatori e per molti altri utenti. Sfrutta appieno la sicurezza, la flessibilità e la stabilità della rete Ethereum (ETH), ma aggiunge un'elaborazione delle transazioni più veloce ed economica. Inoltre, rende facile per gli sviluppatori creare nuovi protocolli e applicazioni, che si aggiungono agli impressionanti volumi di scambio di Polygon (MATIC). Alcune aziende fanno innumerevoli promesse, ma Polygon (MATIC) le mantiene.

4. Ripple (XRP): nella Top 7 criptovalute per i trasferimenti di valuta

Alcuni potrebbero essere sorpresi di vedere Ripple (XRP) nell'elenco delle 7 criptovalute più importanti, dato che la lunga causa della società con la SEC è ancora in corso. Naturalmente, ogni investimento comporta un certo grado di rischio e se Ripple (XRP) dovesse perdere la causa, il suo valore crollerebbe. D'altra parte, se dovesse emergere vittoriosa, è ovvio che il prezzo delle azioni subirà una forte impennata e gli investitori saranno ricompensati di conseguenza.

Tra le continue incertezze, ciò che rimane chiaro è che Ripple (XRP) ha un prodotto che le persone vogliono e amano. La possibilità di effettuare trasferimenti di valuta in pochi secondi e a un prezzo ragionevole piacerà a tutti coloro che si sono imbattuti nelle commissioni esorbitanti e nei lunghi ritardi associati alle banche tradizionali. Se sei il tipo di investitore che crede nel concetto "maggiore è il rischio, maggiore è la ricompensa", allora Ripple (XRP) potrebbe fare al caso tuo.

5. Ethereum (ETH): nella Top 7 criptovalute per il mercato generale

Nella fretta di individuare i migliori nuovi arrivati nel mondo delle criptovalute, è spesso facile dimenticare che le migliori prospettive potrebbero già esistere. Certo, nel 2022 Ethereum (ETH) ha visto il suo valore crollare di due terzi fino a circa $1.200. Tuttavia, è ancora comodamente la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato e ci sono molti altri operatori che sarebbero felici di aver eguagliato la performance di Ethereum (ETH) negli ultimi 12 mesi.

Inoltre, l'attuale basso prezzo equivale a un ampio margine di movimento verso l'alto quando il mercato generale si riprenderà. Ethereum (ETH) ha un gruppo di nuovi sviluppatori che stanno lavorando per aggiungere nuove caratteristiche e funzionalità nel 2023. E con innumerevoli aziende che lo utilizzano come piattaforma per le loro applicazioni e offerte di prodotti, il futuro di Ethereum (ETH) sembra luminoso. Rimane comunque un'ottima prospettiva per il 2023 e non solo.

6. Rocketize (JATO): nella Top 7 criptovalute per i Meme Coin DeFi

Per raggiungere la luna ci vuole un razzo, ma questo non è l'unico motivo per cui Rocketize (JATO) rientra nella top 7 delle criptovalute destinate a crescere tantissimo. Sebbene il mercato sembri avere ancora appetito per le monete meme pure, gli operatori più accorti come Rocketize (JATO) si stanno posizionando come "meme coin plus", in questo caso, come moneta meme DeFi. Creata sulla chain intelligente di Binance, Rocketize (JATO) intende sfruttare la crescente domanda di contratti intelligenti e applicazioni simili.

Rocketize (JATO) non si ferma però qui. È quasi come se avesse preso in considerazione tutti i prodotti più richiesti sul mercato e li avesse inclusi nella sua tabella di marcia. Per questo motivo, i piani lungimiranti dell'azienda includono la creazione di collegamenti con reti leader come Fantom, Polygon e BSC, il lancio di due piattaforme NFT e l'hosting per GameFi. Se riuscirà a mantenere tutte le sue promesse, Rocketize (JATO) potrebbe essere una superstar nel 2023, anche se potrebbe impiegare più tempo a realizzarsi.

7. Orbeon Protocol (ORBN): nella Top 7 criptovalute per il VC e il crowdfunding

Tradizionalmente, esiste un divario tra le start-up che cercano finanziamenti e i piccoli investitori che desiderano acquistare queste aziende. Orbeon Protocol (ORBN) mira a colmare questo divario nel mercato del VC e del crowdfunding e lo fa convertendo le nuove iniziative imprenditoriali in NFT, che vengono poi frazionate e commercializzate a prezzi accessibili. Si tratta di un vantaggio per tutti: le start-up possono accedere ai finanziamenti in modo semplice e veloce e i piccoli investitori possono investire nelle migliori nuove aziende.

Infatti, Orbeon Protocol (ORBN) offre una suite completa di servizi di investimento. Gli utenti possono acquistare, scambiare, detenere e gestire le loro criptovalute e NFT in un unico posto. Inoltre, le start-up possono ricompensare gli investitori con NFT basati su azioni e altri vantaggi. Visto il successo del suo presale, Orbeon Protocol (ORBN) sta sicuramente facendo qualcosa di buono. Se riuscirà a mantenere il suo slancio e a differenziarsi dalla concorrenza, è molto probabile che possa diventare una delle migliori prospettive per il 2023.

Le migliori 7 criptovalute per il 2023: Riepilogo

In questa lista delle 7 migliori criptovalute per il 2023, tutte le società elencate, Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Orbeon Protocol (ORBN), Polygon (MATIC), Ripple (XRP), Rocketize (JATO) e Shiba Inu (SHIB), hanno il potenziale per uscirne vincenti. Ma per prendere una decisione definitiva, è utile guardare a quale settore del mercato ha le prospettive di crescita più interessanti per il 2023 e non solo.

Il mercato GameFi sembra avere il maggior potenziale di crescita e questo significa che Metacade (MCADE) è il chiaro vincitore. Si tratta di un'azienda di spicco nel settore del gaming P2E e delle criptovalute, che ha anche il vantaggio di essere attualmente disponibile durante il presale al miglior prezzo, ma non per molto tempo ancora, quindi non rimandare la tua decisione di investimento!

Puoi acquistare le migliori criptovalute su eToro qui.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.