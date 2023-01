Sigaretta elettronica: un modo più salutare di vivere il fumo

Negli ultimi anni si è sempre più diffuso, a livello internazionale, l’utilizzo della sigaretta elettronica, un dispositivo le cui parti principali sono un microchip, una batteria, un vaporizzatore e una cartuccia contenente un liquido (il cosiddetto e-liquid); il microchip serve a gestire le funzioni di tutti gli altri componenti del dispositivo.

Il ricorso alla sigaretta elettronica (talvolta detta anche e-cigarette o e-cig) ha lo scopo di sostituire, in tutto e per tutto, l’uso delle cosiddette sigarette tradizionali.

Al di là degli aspetti puramente tecnologici, la differenza fra una sigaretta tradizionale e una elettronica è che in quest’ultima viene a mancare il dannoso processo di combustione; nelle e-cig, infatti, non c’è la combustione del tabacco e della carta, ma soltanto la vaporizzazione di un liquido; da qui il moderno termine “svapare”, attestato anche da Treccani, con cui si indica, appunto, il fumare una sigaretta elettronica.

Il crescente successo commerciale delle sigarette elettroniche è nato dall’esigenza di coltivare in modo più salutare l’abitudine di fumare; è infatti ormai noto, e da tutti accettato, che il fumo delle “normali” sigarette abbia deleterie conseguenze sulla salute dell’apparato respiratorio e su quella dell’apparato cardiocircolatorio; non è sicuramente un caso che, in riferimento al modo tradizionale di fumare, si parli di “vizio del fumo”. Come non è un caso che sui pacchetti di sigarette sia evidenziato a chiare lettere che il fumo nuoce gravemente alla salute.

La maggiore attenzione alla salute e alla ricerca di un buono stato di forma psicofisica che ha caratterizzato gli ultimi decenni ha spinto le persone a dare sempre più una maggiore attenzione alle esigenze salutistiche; la sigaretta elettronica è appunto una delle risposte a queste esigenze.

Sigaretta elettronica ricaricabile e usa e getta

Esistono essenzialmente due tipologie di sigarette elettroniche: ricaricabili e usa e getta.

Le e-cig ricaricabili sono dotate di una batteria ricaricabile; non è necessario ricaricare il liquido; quando questo è finito, infatti, è sufficiente sostituire il filtro vecchio con uno nuovo.

Le e-cig usa e getta, come facilmente si può intuire, sono sigarette elettroniche pronte all’uso che verranno gettate vie una volta che il liquido è terminato. Non occorre ricaricare la batteria o riempire il serbatoio con altro liquido così come non sono necessarie operazioni di ricambio o pulizia. È un prodotto particolarmente comodo, soprattutto nel caso di persone anziane.

Entrambe le tipologie di e-cig sono disponibili al sapore di tabacco e mentolo; si può anche scegliere il livello di potenza della nicotina: si va da 0 a 20 mg (per i fumatori più pesanti).

Le e-cig usa e getta sono disponibili in vari gusti fra cui mela, cappuccino, champagne, mirtillo e molti altri ancora, tutti privi di nicotina.

In conclusione, se si è fumatori, optare per la sigaretta elettronica è un modo sicuramente più salutare di vivere il fumo; potremmo dire, in certo senso, che passiamo dal vizio del fumo all’abitudine del fumo.