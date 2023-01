Al teatro Busca di Alba lo spettacolo "Il mio canto libero"

"Sei stato il più grande nel realizzare il miracolo che ci fa sentire tutti figli della stessa materia, che ci fa cantare tutti insieme con le lacrime agli occhi", ha ricordato Mina nel 2018, stesso anno in cui anche un grande giornalista quale è Marino Bartoletti ha definito Battisti " il secondo grande rivoluzionario - dopo Domenico Modugno - della musica leggera Italiana.

Il tempo sfugge veloce quando si parla di un artista che ha fatto la storia della musica Italiana, e non solo, che risponde al nome di Lucio Battisti, al quale vogliamo rendere omaggio con " Il mio canto libero":

" Lucio Battisti era avanti, studiava e analizzava la musica per ore", ha recentemente ricordato Mogol, a sottolineare la professionalità, l'intelligenza, la precisione e lo studio di Battisti.

Lo spettacolo guida il pubblico in un fantastico viaggio musicale, ripercorrendo la carriera artistica di uno dei più grandi geni della musica Italiana, Lucio Battisti.

Il cantautore di Poggio Bustone è considerato una delle massime personalità sia come autore e sia come interprete dei propri brani, quasi sempre a quattro mani con Giulio Rapetti - in arte Mogol - che rimarranno per sempre nella storia della musica Italiana.

La storia che vogliamo raccontare riguarda proprio quest'ultimo binomio, quello tra Battisti e Mogol, ripercorso da cinque stupende voci che sanno regalare emozioni e coinvolgere il pubblico in un turbine di successi.

Jennifer Bellea, Mery Gargy, Paolo Gianni, Isabella Salamone, Mery Vennery - in rigoroso ordine alfabetico - , con la presentazione di Stefano Benetazzo, faranno riecheggiare canzoni conosciute a livello mondiale, sotto la direzione artistica di Maurizio Benetazzo e gli arrangiamenti musicale di Marilena Garganese.

Proiezioni , video, aneddoti, curiosità faranno da corollario alla serata.

L'evento però non si limiterà a proporre un grande concerto ma la Solidarietà avrà un fattore importante in quanto il ricavato servirà per acquistare attrezzature per il Centro Recupero Ricci La Ninna di Novello ed anche per questo è importantissima la presenza di un numeroso pubblico nella splendida cornice del teatro G. Busca di Alba alle ore 17.00.

E' possibile acquistare i biglietti presso Radio Guido di Alba oppure si potrà, per coloro che non potranno intervenire, acquistare un biglietto sospeso attraverso paypal o bonifico e, La Ninna in accordo col Comune di Alba che ne patrocina l'evento, provvederà a donarli ad anziani, ragazzi/e, disabili e/o a coloro che economicamente non possono permettersi di acquistare il biglietto dal costo unico di 15€.