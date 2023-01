Lo spettacolo La Gloria, previsto per domani, mercoledì 11 gennaio, al Teatro Toselli di Cuneo, non andrà in scena per motivi di salute di un membro della compagnia.

Lo spettacolo sarà recuperato e la nuova data sarà comunicata al pubblico appena possibile. I biglietti già acquistati per lo spettacolo saranno validi per la nuova data.

Per maggiori info: www.piemontedalvivo.it

Ufficio Stampa: forcelli@piemontedalvivo.it