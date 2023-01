Anche Confcommercio Saluzzo nella grande famiglia del Fitwalking del Cuore

Dopo due edizioni virtuali domenica 22 gennaio il Fitwalking del Cuore torna finalmente in presenza: senza novità, con delle conferme e nuove collaborazioni ma, volutamente, senza clamore. Il ritorno in presenza, nella sua formula tradizionale conosciuta e amata da tutti, è di per sé la vera notizia.

Saluzzo tornerà a essere festosamente invasa da quasi diecimila persone che animeranno piazza Cavour, corso Italia, il centro storico, la ciclabile sconfinando, per chi vorrà, a Manta e Verzuolo lungo i due percorsi più lunghi di 10 e 13 km.

Per sottolineare l’impatto positivo dell’evento sul territorio da questa edizione, tra le istituzioni che patrocinano e supportano l’evento, è presente la Confcommercio di Saluzzo e zona.

“E' un piacere per noi - riferisce il presidente Confcommercio Danilo Rinaudo – collaborare con l’ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia e le associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni, che oltre ad operare in maniera del tutto solidale per la manifestazione offrono un forte impatto allo sviluppo commerciale del territorio saluzzese. La collaborazione in questione si inserisce all'interno di un ampio progetto, anche a livello sociale, che Confcommercio Saluzzo e zona persegue da tempo”.

Il Fitwalking del Cuore è l’evento sportivo non agonistico più partecipato del territorio, l’ultima edizione in presenza (gennaio 2020) ha raggiunto la quota record di 12.080 iscritti e 60.400 euro di contributi solidali devoluti alle realtà scolastiche e del terzo settore locali; le ultime due edizioni svoltesi in modalità virtuale hanno raggiunto numeri di iscritti notevoli 4.840 nel 2021 in piena pandemia e 7.587 nel 2022; in 19 edizioni è stata superata la cifra di mezzo milione di euro devoluti a sostegno di progetti solidali e di pubblica utilità sul territorio e all’estero. Numeri che non hanno necessità di essere commentati come l’impatto dell’evento sull’economia della città, in particolare sul settore della ristorazione ma non solo negli anni è diventato infatti occasione anche di turismo con gruppi di fitwalkers provenienti dalla Sardegna, dalla Campania, dalla Lombardia, dal Veneto e dalla Calabria.