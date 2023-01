Termina IllumiNatale 2022: un’altra edizione di successo tra luci ed eventi a Cuneo

Si è chiusa ufficialmente l’8 gennaio scorso la seconda edizione di IllumiNatale, la manifestazione organizzata dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata alla quale prendono parte il Comune di Cuneo, il Comitato Madonna del Carmine, l’ATL del Cuneese, Promocuneo, Conitours, Confartigianato Imprese Cuneo e We Cuneo.



Dopo l’edizione del 2021, proposta per la prima volta in città ma poi fermata dalle disposizioni anti Covid, la manifestazione è tornata con tante novità e nuovi eventi. A partire dall’inaugurazione dell’8 dicembre 2022, che ha raccolto nel centro città migliaia di persone per assistere allo spettacolo con le ruote luminose degli artisti francesi e l’accensione delle luminarie natalizie. E poi diversi momenti di divertimento e spensieratezza: i mercatini natalizi di Made in Cuneo per la prima volta in via Roma e piazza Europa, la carrozza di Babbo Natale, la Babbo Run, le iniziative solidali, gli spettacoli luminosi itineranti, i cori natalizi, la notte al museo in San Francesco, gli appuntamenti con i Vigili del Fuoco, la lotteria, la Befana del Vigile e il concorso dell’albero più bello e molto altro ancora.



In un periodo storico particolarmente complesso, si è deciso di confermare la manifestazione per diversi motivi: il sostegno, con l’afflusso di migliaia di clienti accorsi in città, alle attività commerciali e turistiche che sono tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi energetica; la solidarietà, con il ricavato di diversi appuntamenti interamente devoluto all’Associazione La Cura nello Sguardo e alla Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle Onlus; la socialità, con le luci e i tanti eventi per donare gioia e spensieratezza a bambini e adulti nel magico periodo delle feste. Il tutto, però, tenendo in considerazione le tematiche più importanti: quelle del risparmio energetico e della sostenibilità. Si è scelto quindi di garantire l’accensione delle luminarie seppur in minor quantità e con orario ridotto, di impiegare un grande pannello fotovoltaico per l’Albero della Vita in largo Audiffredi e di non stampare volantini di carta per un minore impatto ambientale. Inoltre sono state coinvolte e rese protagoniste anche le zone meno centrali della città e quelle che necessitano di un’attenzione specifica: i quartieri e le frazioni, corso Giolitti e via Silvio Pellico.



L’Associazione Comitato Cuneo Illuminata ringrazia quindi tutti coloro che hanno reso possibile questo altro grande successo per la Città di Cuneo: gli instancabili volontari, le istituzioni e gli sponsor, gli artisti, i comitati di quartieri e frazioni, i commercianti e soprattutto le migliaia di persone che hanno partecipato agli eventi.



A presto per nuove ed emozionanti iniziative.