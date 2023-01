La Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo scalda i motori in vista della nuova stagione agonistica

Con il 2023 parte la quarta stagione ufficiale della TriAtletica Mondovì, nata nel 2020, grazie alla strettissima collaborazione con l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, di cui è parte integrante, come spiega il segretario Enrico Priale: “L’apertura al triathlon si è inserita in un percorso di crescita che ci ha portato, con la presidenza di Fabio Boselli in carica da luglio 2019, a sfiorare nell’anno appena concluso i 600 tesserati diventando così una delle società sportive di riferimento. Su questi presupposti, la triplice specialità, si è innestata su una struttura già rodata e le sinergie nate sono state davvero preziose”.

Per il 2023 si vorrà proseguire il trend di crescita del numero di iscritti, confermando la possibilità per gli atleti di essere seguiti dal tecnico Fitri e Fidal Fabrizio Moscarini con piani di allenamento mensili personalizzati, eseguire test per monitorare la preparazione e la condizione, utilizzare l’impianto del Beila per allenamenti di gruppo per la tecnica di corsa, e usufruire della professionalità di Gabriele Bucci per la parte di nuoto. Proprio gli allenamenti settimanali riservati ai tesserati e svolti nella nuova piscina di Mondovì, sono stati particolarmente apprezzati l’anno scorso: anche quest’anno pertanto verrà riproposta l’attività.

Maura Messori, nuova coordinatrice della sezione triathlon prova a fissare gli obbiettivi: “La nascita del settore giovanile è per noi di primaria importanza e stiamo cercando di creare i presupposti affinché questo possa avvenire già quest’anno. In “casa” abbiamo avuto un grande esempio: il 26enne Corrado Cavallo che al suo terzo anno con noi ne ha portato podi assoluti in manifestazioni di rilevanza nazionale. Molto vivace e in continua crescita è il settore “Age Group” con Fabrizio Moscarini e Nadia Porta i migliori in campo maschile e femminile nelle rispettive categorie.”

Alcuni impegni per la nuova stagione sono già definiti con atleti iscritti al Triathlon Internazionale di Cannes del maggio e all’IronMan di Nizza che vedrà la Triatletica partecipare sia nella distanza 70.3 che sulla temibile 140.6 (3,8 km nuoto, 180 km di bici e maratona). In programma anche le partecipazioni ai campionati italiani.

Per informazioni contattare telefonicamente Maura Messori 335.667.5004 oppure via mail all’indirizzo triathlon@atleticamondovi.net