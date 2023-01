Sci alpinismo: Thomas Bernardi campione italiano Vertical U16 maschile

Un tempo da lupi, con neve e bufera, ha accolto i circa 280 partecipanti che si sono sfidati nella gara dei Campionati Italiani Vertical di sci alpinismo alla Paganella.

Decisamente il meteo non migliore per gareggiare e affrontare i 725 metri di dislivello, ma la situazione meteorologica non ha minimamente impensierito l'atleta del Centro Sportivo Esercito Giulia Murada, che si è laureata campionessa italiana Vertical, precedendo la compagna di squadra Giulia Compagnoni, seconda con un distacco di 22",4/10. Al terzo posto la carabiniera piemontese Ilaria Veronese, staccata di 29",7/10 dalla vincitrice. La poliedrica Maddalena Somà (UnderUp) ha chiuso al settimo posto assoluto, mentre Rachele Pellegrino (Tre Rifugi) è giunta tradicesima.

Nella gara maschile vittoria dell'atleta di casa Federico Nicolini in 28',52",1/10, lasciandosi alle spalle con un distacco contenuto il gardenese Alex Oberbacher. A seguire il terzetto del Centro Sportivo Esercito: terzo posto per Michele Boscacci, quarto e quinto per Davide Magnini e Robert Antonioli. Al 36° posto assoluto l'atleta classe 2002 dello Sci Club Val Vermenagna Giuseppe Cantamessa. Quarantunesima piazza assoluta per Matteo Cavallo (Val Vermenagna). Alcuni problemi tecnici hanno fermato Eric Manfredi (Valsangone).

Tra gli Under 20 si è laureato campione italiano Davide Sambrizzi (Alta Valtellina). I piemontesi in gara nella categoria hanno chiuso all'ottavo posto Emanuele Balmas (Prali), al quattordicesimo e quindicesimo Matteo Muro (Bardonecchia) e Guglielmo Quarelli Di Lesegno (Tre Rifugi). Elia Bongiovanni e Nicolò Magi, portacolori dello Sci Club Tre Rifugi hanno chiuso al diciottesimo e al venticinquesimo posto. In campo femminile la cuneese Alice Margaria (Valle Varaita) è giunta decima nella gara vinta dall'atleta del Centro Sportivo Esercito Noemi Junod.

Tra gli Under 18, Francesco Armando (Valle Varaita) e Francesco Civallero (Tre Rifugi) hanno chiuso rispettivamente al ventiduesimo e al ventinovesimo posto. Tra le Under 18 Agata Werndorfer (Tre Rifugi) è giunta nona.

Bellissima gara per i piemontesi Thomas Bernardi (Valle Varaita) e Matteo Blangero (Valle Ellero) che si sono sfidati fino all'ultimo centimetro: i due giovani cuneesi hanno chiuso al primo e secondo posto, con un solo centesimo di distacco l'uno dall'altro. Bernardi ha così conquistato il titolo italiano Under 16 maschile. Mattia Barbero (Tre Rifugi) e Andrea Bruno (Tre Rifugi) si sono classificati rispettivamente diciottesimo e ventiquattresimo.