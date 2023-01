Il Team Cherasco Drift 7.0 ASD si racconta, tra spoiler e derapate [FOTO]

Motori, abilità, passione: è il drifting. Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi aggiorniamo al volo. Il drifting è una delle discipline automobilistiche più emozionanti del motorsport, in cui non conta la velocità, ma l’abilità nel completare un percorso, rispettando una specifica tecnica di guida.

Per farvela breve: questa spettacolare specialità automobilistica nasce in Giappone negli anni ‘70. Alle nostre latitudini esistevano simili numeri come la celebre sbandata controllata (tipica dei rally), ma sarà proprio lo stile giapponese (sdoganato negli anni ‘90 da manga ed anime) ad imporsi, trasformando queste tecniche di guida in disciplina sportiva a sé. Oggi esistono campionati in tutto il mondo: pochi filmati su internet bastano per capire quanto appeal abbia tale sport.

Ora che abbiamo scaldato i motori con una bella panoramica generale, entriamo nel dettaglio. Nel drifting, dall’inglese “to drift” (andare alla deriva, vagare) a stabilire il vincitore non è il cronometro, ma una giuria di esperti chiamati a valutare la capacità dei concorrenti nel controllare la loro auto in continua derapata, cioè con le ruote posteriori in perdita d’aderenza, con l’asse longitudinale della vettura che, quindi, non è allineato alla traiettoria ottimale di percorrenza e con le gomme che “graffiano” l’asfalto, fumando come ciminiere. Una disciplina adrenalinica, intrigante, coinvolgente.

Ebbene, anche la città di Cherasco può vantare un gruppo di appassionati di drifting, come ci spiega a ruota libera Giuseppe Bosco, per tutti Peppo, presidente del Team Cherasco Drift 7.0 ASD.

Peppo, come nasce la passione per questa specialità motoristica?

«Tutto ha inizio nel 2018, quando due grandi amici si trovano una sera di aprile in officina per un banale cambio olio. Questi due amici sono il sottoscritto e Cristiano Rubba. Nell’officina di Cristiano c’è una stupenda BMW M3 di sua proprietà. Questa vettura è stata preparata da lui stesso e dal mago dell’elettronica Fabrizio Gori. Cristiano ha una grande esperienza nella corsa a 360°: rally-terra-ghiaccio e non per ultimo è pilota drifting. Anch’io sono appassionato da anni da questo mondo e con la Peugeot 106 Rally ero alle prime esperienze».

E poi che cosa è successo?

«Propongo a Cristiano di creare un gruppo Facebook dove condividere foto e video di spettacolari evoluzioni. Il gruppo nasce con il nome: CHERASCO DRIFT e tuning SHOW. Una dopo l’altra le idee prendono forma e il 19 e 20 settembre 2020, proponiamo il nostro primo evento. Un grande successo con la presenza di amici appassionati come noi. In più abbiamo coinvolto i numerosi spettatori presenti. Gratificati dai consensi favorevoli e dal folto pubblico, siamo stati spinti ad andare oltre».

Come si svolgono le esibizioni?

«Per lo svolgimento di eventi sono necessari documenti, certificati, autorizzazioni e un piano sicurezza per rendere l’area delle manifestazioni sicura a 360° per i piloti e per il pubblico. Qui mi sono affidato a tecnici e ingegneri competenti per l’iter autorizzativo necessario per manifestazioni di questo tipo. Durante gli eventi la sicurezza del pubblico, il rispetto delle normative e l’antincendio sono gestite da INFORMITALIA security con i suoi operatori magistralmente gestiti dal responsabile Danilo Milano».

Che risultati avete ottenuto finora?

«Ad oggi abbiamo organizzato parecchie manifestazioni nella nostra zona, tutte riuscite benissimo, con il pubblico sempre tenuto nella massima sicurezza e pronto ad apprezzare quello che proponiamo. Nel 2021 il gruppo ha preso il nome di Team Cherasco Drift 7.0 che, grazie al grande amico Sauro Banetta, è diventato ASD e affiliato ACSI».

Da chi è formato il Team?

«Il direttivo del Team Cherasco Drift 7.0 è composto dal sottoscritto (presidente); Cristiano Rubba (vice presidente); Danilo Aragno (segretario); Ivan Larocca, Luca Destefani e Francesco Lagana (consiglieri)».

Che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?