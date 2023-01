A Bra sono 17 i progetti per il Servizio Civile Universale: un incontro per presentarli

Anche in questo 2023 riparte il Servizio Civile Universale, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale che consentirà a tanti giovani tra i 18 e i 28 anni di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio della comunità. Complessivamente, nell’area braidese sono stati avviati 17 progetti, che vedranno l’impiego di 34 volontari.

Le domande di adesione dovranno essere presentate on line esclusivamente attraverso la piattaforma www.scelgoilserviziocivile.gov.it entro le 14 del 10 febbraio. Per candidarsi è necessario possedere lo SPID.

Per illustrare le caratteristiche del Servizio Civile e le modalità di partecipazione, oltre che i diversi progetti che coinvolgono l’area braidese e le competenze richieste ai volontari per ciascuno di essi, l’Informagiovani del Comune di Bra ha organizzato per giovedì 12 gennaio, a partire dalle 16,30, un incontro pubblico presso il centro polifunzionale “Giovanni Arpino”.

L’ufficio Informagiovani, inoltre, è disponibile a fornire a tutti i giovani interessati un supporto diretto per la compilazione delle domande. È sufficiente prendere appuntamento chiamando lo 0172-438241 oppure scrivendo a informagiovani@comune.bra.cn.it.