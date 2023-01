A La Morra residenti in lieve calo: sono 2.690 (-16), 404 gli stranieri

Sedici residenti in meno. Così La Morra ha chiuso il 2022 secondo i dati raccolti dall’ufficio anagrafe comunale al 31 agosto scorso. Il rendiconto, reso noto dalla sindaca Maria Luisa Ascheri, riferisce di una popolazione attestata a quota 2.690 abitanti, nella quale curiosamente la componente maschile (1.361) è lievemente superiore a quella femminile (1.329).

A fronte di 14 nuovi nati nel corso degli ultimi dodici mesi si sono registrati 39 decessi, 34 dei quali riguardanti 34 residenti.

A compensare almeno in parte il conseguente saldo naturale negativo è stata la differenza positiva tra i nuovi iscritti all’anagrafe (97) e quanti vi si sono invece cancellati (93).

Sono 404 le persone con nazionalità estera che risiedono nel centro langarolo, dove lo scorso anno sono stati celebrati 30 matrimoni, di cui 3 civili di residenti e 11 di non residenti, un matrimonio religioso di residenti e 15 di non residenti. Da segnalare pure 3 matrimoni civili e uno religioso di lamorresi tenuti in altri comuni. Sono stati iscritti 4 divorzi e una sola separazione.







L’INTENSO ANNO DELLA POLIZIA LOCALE

Dallo stesso municipio arriva anche il rendiconto delle attività svolte dalla Polizia Locale nel 2022.

Vi si dà conto di 80 posti di controllo eseguiti sulla rete viaria del Comune e della contestazione di un totale di 824 violazioni al Codice della Strada, tra divieti di sosta, omesse revisioni, mancanza di copertura assicurativa, superamento dei limiti di velocità, mancato utilizzo di cinture di sicurezza, uso di telefono alla guida, dotazioni alterate o mancanti dei veicoli, mancato rispetto di limitazioni alla circolazione.

Cinque i sinistri stradali rilevati mentre sono sono stati 7 i veicoli sospesi dalla circolazione, in un caso si è proceduto al sequestro. Tremila le persone oggetto di controlli, tre le denunce all’autorità giudiziaria per reati vari, 7 le violazioni amministrative relative all’abbandono di rifiuti.



"Oltre al normale lavoro inerente si è garantita la costante presenza al mercato settimanale, alle manifestazioni, il presidio presso i plessi scolastici nonché il lavoro svolto per i controlli anagrafici e le notifiche di atti anche per altre amministrazioni, oltre agli atti demandati dall’autorità giudiziaria", commenta la sindaca Ascheri, che ringrazia per il supporto gli operatori esterni provenienti dai Comandi e Corpi di Polizia Locale di Bra, Farigliano, della Comunità Montana Alta Langa e di Canelli che nel periodo di maggior afflusso di turisti in paese sono venuti in rinforzo al Comando lamorrese.