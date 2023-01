Anche il completamento dell'Asti-Cuneo al centro dell'incontro tra Cirio e il governo

Missione congiunta oggi, a Roma, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo per fare il punto su alcuni dei dossier prioritari per il territorio.

I due amministratori piemontesi hanno incontrato il ministro per gli Affari Regionali Raffaele Fitto, quello per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro delle Infrastrutture (e vicepremier) Matteo Salvini.



Con cui è stato fatto anche il punto sull’Asti-Cuneo: progetto che ha recentemente ottenuto da parte del Ministero dell'Ambiente l’approvazione per l'ultimo lotto, il 2.6/A. A tal proposito, Salvini ha garantito la massima attenzione per procedere rapidamente con l'ultima autorizzazione, in capo al Ministero dei Beni Culturali.