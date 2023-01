Asti-Cuneo, Martinetti (M5S): "Sull’aumento dei pedaggi trattativa a un punto morto"

Cosa sta facendo la Regione per evitare l'aumento del pedaggio su un'autostrada ancora non completata? E' il quesito che il consigliere regionale del M5S Ivano Martinetti ha posto con un’interrogazione rivolta al presidente della Giunta regionale Alberto Cirio e discussa ieri a Palazzo Lascaris (ne avevamo dato conto qui ).



"Dalla risposta fornita dall'assessore ai Trasporti Marco Gabusi – fa sapere oggi Martinetti – emergono due circostanze. La prima è che l'interlocuzione con la società Autostrada Asti Cuneo Spa (gruppo Astm) è a un punto morto. Il presidente Cirio s'è affrettato a comunicare ai giornali l'invio di una lettera per chiedere di congelare l'aumento, ma i tempi della trattativa sembrano destinati a prolungarsi di molto".



Il secondo elemento di novità, sempre per Martinetti, riguarda "l’affermazione dell'assessore Gabusi, secondo cui la priorità, rispetto alla richiesta di evitare l'aumento di pedaggio, sarebbe il completamento dell'opera. In questo modo, di fatto, la Giunta regionale sembra intenzionata a gettare la spugna rinunciando a raggiungere un compromesso col gestore – attacca il il consigliere regionale albese –. E meno male che Cirio aveva annunciato che ci avrebbe “messo la faccia” su questa vicenda. Ad oggi i fatti parlano chiaro: il centrodestra al Governo aumenta il pedaggio su un'autostrada ancora non conclusa, con buona pace di cittadini e imprese. Continueremo a tenere alta l'attenzione su questo caso chiedendo periodici aggiornamenti alla Giunta".