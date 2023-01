Barò Cosmetics unica azienda italiana scelta da Meta come esempio di storia di successo

Tanta la strada fatta dall’azienda nata nel cuore delle Langhe nel 2015 dall’intuizione dei fratelli Alberto e Simone Toppino: realizzare cosmetici prodotti con estratti di uva bio coltivata a Barolo, per valorizzare un’eccellenza del territorio ispirandosi ai principi dell’economia circolare.

Da scarto a materia prima: perché, dopo la pigiatura, fino all'80 per cento dei polifenoli rimane nelle vinacce, che vengono valorizzate attraverso la Bioliquefazione® Molecolare. Si tratta di un processo brevettato, basato sull'uso di enzimi, che permette di recuperare i fitocomplessi vegetali in una forma attiva e biodisponibile, superando i limiti delle tecnologie di estrazione convenzionale. Nulla è lasciato al caso perché l'uva da cui deriva l’ingrediente principale delle referenze di Barò è frutto di un sapiente lavoro di agricoltura Biologica del territorio di Barolo, una delle zone vinicole più apprezzate e conosciute al mondo.

Questo ingrediente permette di formulare un’intera gamma di prodotti skincare adatti a esigenze diverse, che combattono gli inestetismi della pelle nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche dell’epidermide.

Le oltre 100 referenze realizzate ad oggi, fra sieri, gel, creme e prodotti per il corpo, garantiscono una beauty routine mirata, efficace e total body.

Fin dalle prime fasi Barò Cosmetics ha puntato esclusivamente sulle vendite online, diventando uno dei maggiori E-commerce mono Brand in Italia ( per numero ordini) e sviluppando un modello di business unico, con un know how proprio ottenuto dallo sviluppo interno di piattaforme web che rendono possibile una continua ottimizzazione del database clienti. La vendita diretta tramite questo modello, permette di ottimizzare i costi e ridurre i passaggi della filiera, proponendo così prodotti cosmetici di eccellenza ad un prezzo finale di assoluta convenienza per il cliente, ed in più con un servizio pre e post vendita veramente apprezzato sempre su WhatsApp.

A partire da aprile 2022, Barò Cosmetics ha avviato un progetto sperimentale promosso da WhatsApp che permette di migliorare e rendere ancora più efficiente e interattivo il rapporto con il cliente finale.

Come? Grazie alla possibilità di inviare contenuti audio e video t, ma anche di rispondere in tempo reale a tutte le esigenze e i dubbi del cliente e realizzare consulenze skincare personalizzate

Guido Rosso contact center director di Barò Cosmetics commenta entusiasta il riconoscimento arrivato dalla piattaforma statunitense che su WhatsApp conta oltre 1,3 miliardi di utenti: «Da aprile a oggi è stato possibile popolare il nostro canale WhatsApp con 156 mila nuovi clienti. I feedback che riceviamo ci incoraggiano a voler fare sempre di più e meglio per rispondere alle esigenze di chi sceglie Barò. In WhatsApp vediamo un modo diretto e poco invasivo per arrivare all’acquirente con una percentuale di apertura dei messaggi otto volte superiore alla posta elettronica».

I numeri certificati da Meta che hanno permesso a Barò di diventare l’unica azienda Italiana inserita tra le storie di successo sono:

-30% del fatturato online attribuibile a WhatsApp negli ultimi sette mesi.

- 80% tasso di apertura dei messaggi WhatsApp.

- 700% di incremento del tasso di conversione rispetto all’invio di email / dem.

- 300% di incremento del tasso di conversione rispetto all’invio di sms.

«Il canale WhatsApp ha permesso di amplificare le peculiarità di un prodotto unico sul mercato, non è un caso che la percentuale di abbandono da parte dei nostri clienti sia nulla e siamo orgogliosi di poter contare su una base importante di affezionati clienti che si affidano alla nostra azienda da oltre cinque anni», precisa Guido Rosso che aggiunge: «Il riconoscimento di Meta ci lusinga e ci stimola a puntare più in alto. L’obiettivo che ci siamo posti è di raggiungere nel minor tempo possibile 1 milione di iscritti al canale WhatsApp».

Questi risultati sono stati ottenuti grazie al lavoro del giovane Team Barò Cosmetics che conta oggi oltre 60 collaboratori, con una età media di 32 anni e una forte componente femminile in tutti i settori aziendali.

Il progetto WhatsApp è stato possibile anche grazie alla consulenza dello Studio Orsingher Ortu di Milano.