Bra, il 13 gennaio una degustazione di vini dalla Palestina prodotti dalla cantina gestita dai Salesiani

Venerdì 13 gennaio si terrà a Bra, nei locali dell’osteria "Centrostorico" di via Vittorio Emanuele 194, la seconda edizione di "Territori Di Vini", evento organizzato dal Vis (Volontariato internazionale per lo sviluppo).

Si tratta di una serata, che inizia alle 19, in cui si potranno degustare i vini palestinesi della cantina Cremisan di Betlemme, gestita dai Salesiani e in cui lavorano cristiani e musulmani. Presenti inoltre anche vini italiani, in collaborazione con le cantine locali. Per partecipare è richiesto un contributo di solidarietà di 10 euro: i fondi raccolti sosterranno le attività del Vis nel mondo a favore di bambini e giovani in condizioni di povertà.

Il VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, è un’Organizzazione Non Governativa (Ong) e Onlus nata nel 1986 e presente in oltre 40 Paesi del mondo con progetti di solidarietà e cooperazione internazionale. Si ispira ai valori di Don Bosco e collabora con la Congregazione Salesiana.

"Lo scopo dell’iniziativa non è tanto la promozione commerciale, ovvero vendere il vino", spiegano gli organizzatori. "La degustazione diventa infatti occasione per far conoscere ai nostri concittadini il progetto di questa cantina, che permette a varie identità locali di lavorare insieme. Allo stesso tempo vogliamo sensibilizzare sulla situazione in Palestina, con uno sguardo anche ad altre zone di guerra nel mondo, dove il Vis opera".

Sempre su questo fronte, il giorno precedente, giovedì 12 gennaio, Vis organizza a Bra anche una serata informativa dal titolo "La guerra è una follia – il caso Palestina". L’evento, che si svolgerà nel salone studio della Scuola Media dei Salesiani, vedrà come relatori Luca Cristaldi e Emanuela Chiang.