Brossasco, l'associazione Valle Varaita Trekking si riunisce in assemblea

L’associazione Valle Varaita Trekking si riunirà in assemblea martedì 24 gennaio 2023 alle 20,30 a Brossasco, presso Segnavia – Porta di valle.

Dopo gli ultimi anni che hanno reso difficile il lavoro di un’associazione di questo tipo, è importante incontrarsi per ridefinire che cos’è l’Associazione Valle Varaita Trekking e quali sono gli obiettivi da raggiungere. Queste le parole del direttivo dell’associazione: “Qualche idea negli incontri di direttivo ci è venuta, ma dobbiamo confrontarci a viso aperto con tutti i soci per capire se è quello che vogliono tutti. Inoltre da più parti è stata palesata la necessità di rendere protagonisti gli imprenditori di valle, strutture ricettive in primis, ma anche produttori e artigiani. In fondo sono questi i soggetti che trainano l’economia di valle e che devono darsi degli obiettivi concreti. Probabilmente dovrà nascere una struttura esterna all’associazione (tipo consorzio o simili), ma il primo tavolo di discussione può essere al nostro interno, in modo da avere già chiare le esigenze di un gruppo di persone che ha sensibilità affini”.

L’ordine del giorno dell’assemblea sarà il seguente:

- resoconto attività, situazione economica, stato di fatto del PSR (misura 7.5.2.)

- nuovo sito

- tesseramento 2023

- discussione per definire la vera anima del valle varaita trekking e per darci gli obiettivi futuri

- discussione dell’idea di consorzio di valle

- varie ed eventuali