Busca: nel 2022 il gruppo di Protezione civile ha collezionato oltre duemila ore di lavoro

Nel 2022 i volontari della Protezione civile comunale hanno effettuato 1.306 ore di interventi effettivi sul territorio e quasi altrettante ore sono state dedicate all'allestimento della nuova sede nell’area Capannoni.



“Quello appena trascorso – afferma il presidente Antonio Beoletto - è stato per il gruppo un anno indimenticabile, per via della nuova sede e della celebrazione del ventennale con la consegna del nuovo automezzo. Per la nuova sede ringraziamo l'amministrazione comunale e in particolare l'ufficio tecnico che ci hanno assistito in ogni modo. E’ stato un anno tranquillo dal punto di vista meteorologico, senza la necessità di interventi in emergenza, anche grazie ai costanti lavori di prevenzione sul territorio. Da segnalare che durante nel corso del 2022, ogni due mesi, abbiamo consegnato i tamponi covid19 alle case di riposo dell’area Com 5 e abbiamo continuato la collaborazione con la Polizia municipale per la sorveglianza durante le manifestazioni e gli eventi sportivi”.



“Tutta la comunità – dicono il sindaco Marco Gallo e l’assessore al Volontariato Ezio Donadio – è riconoscente ai volontari di Protezione civile per il grande lavoro svolto sia nelle occasioni di urgenza sia nell’impegno regolare nella prevenzione e per l’ordine pubblico. Il Comune sa di poter contare su di loro in innumerevoli contingenze e questo ci permette di affrontare le emergenze e di programmare gli eventi importanti della vita cittadina con maggiore serenità”.