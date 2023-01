Busca: pubblicata la call del progetto sperimentale di cohousing agricolo dell'associazione Andiriveni

Dopo aver presentato lo scorso 17 dicembre il suo progetto sperimentale di cohousing agricolo, la nuova associazione buschese Andirivieni ha aperto la sua prima call (annuncio pubblico) - andirivienicohousing.com; call@andirivienicohousing.com - dedicata a giovani fra 18 e 30 anni, che vogliono vivere un’esperienza di coabitazione e sostenere un percorso che possa accompagnarli verso l’autonomia, con un contributo spese agevolato.



Il bando è per 4 persone e prevede la coabitazione a partire da febbraio 2023 per un periodo tra 6 e 12 mesi. Il cohousing si trova a Busca in via Padre Angelico da None, 4.



“Sono molto orgogliosa – ha detto la assessora alle Politiche giovanili Beatrice Aimar - di questo gruppo di giovani concittadini che si è messo in gioco in questo ambizioso progetto che il comune sostiene convintamente. Ringrazio tutte le persone che si stanno spendendo in questa direzione. Vivere il proprio territorio attivamente è l'unico modo per prendersene cura”.



“La call - spiega il presidente dell’associazione, Maurizio Ramonda - è un'occasione fondamentale per intercettare il bisogno abitativo presente sul territorio, perciò invitiamo anche chi non è convito a partecipare comunque ai giorni di open house per conoscere meglio il progetto Andirivieni. Chi non ha i requisiti previsti da questo primo bando è invitato ad aiutarci a diffondere questa importante occasione e contattarci se vuole darci una mano a realizzare il progetto”.



Si tratta, insomma, di un’opportunità per sperimentare l’autonomia abitativa, in modo meno individualistico e più sociale, meno consumistico e più creativo, meno costoso e più sereno, per facilitare l’accesso alla casa ai giovani. In particolare, il cohousing è un’abitazione che unisce spazi privati e spazi condivisi. Nel cohousing di Andirivieni ognuno ha una camera da letto privata e il cohousing ha 2 bagni, una cucina, il salotto, una camera per gli ospiti e poi sono presenti un salone e un giardino aperti anche alla comunità.



La call: come partecipare

Per partecipare occorre scaricare e leggere il bando sul sito andirivienicohousing.com; compilare il modulo per la candidatura, sempre reperibile sul sito; inviare il modulo e gli allegati all’indirizzo call@andirivienicohousing.com entro il 5 febbraio 2023. Chi invia la candidatura sarà ricontattato per un colloquio conoscitivo che si intende come un'occasione per l'associazione Andirivieni di conoscere i potenziali cohousers e per chi si candida di conoscere meglio il progetto Andirivieni. Dopo i colloqui i candidati riceveranno via mail la comunicazione della graduatoria.



Per saperne di più è possibile partecipare ai giorni di open house, giornate aperte per vedere il cohousing e fare domande. Queste sono le date: domenica 15 gennaio ore 17, giovedì 19 gennaio ore 20, sabato 28 gennaio ore 15, martedì 31 gennaio ore 20. Per partecipare agli open house è richiesta la prenotazione con un giorno di preavviso, contattando l'associazione Andirivieni su Instagram, Facebook oppure scrivendo alla mail info@andirivienicohousing.com.