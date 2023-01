"C'è ancora bisogno di ammassare riserve di cultura? Per come va il mondo oggi, crediamo di sì"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera che il direttivo del gruppo “Tra le righe – circolo di lettura a Fossano” ha prodotto in risposta alla diatriba sulle parole del sindaco Dario Tallone in merito ai fondi destinati alla biblioteca comunale.



Egregio direttore,

abbiamo seguito un po’ ai margini la polemica “culturale” che ha coinvolto la nostra amministrazione cittadina nei giorni delle feste natalizie, nata da quella che poteva sembrare una frase infelice pronunciata impulsivamente. Una recente intervista, comparsa sul “Corriere di Torino” il 5 gennaio, in cui il nostro sindaco articola compiutamente il suo pensiero, ci ha indotti però a chiederle ospitalità, per offrire il nostro contributo a quella che è diventata una questione più rilevante di un semplice diverbio, come dimostrano anche gli echi sui giornali nazionali.



L’argomento ci sta molto a cuore, perché la nostra associazione si fonda sul valore attribuito alla lettura, in particolare alla lettura condivisa. Poco più di un anno fa, durante la serata in cui ci siamo presentati alla cittadinanza fossanese, abbiamo cercato di motivare la nostra presenza riflettendo proprio su questo aspetto. Sappiamo bene che la lettura è un passatempo affascinante e coinvolgente per molte persone, ma in quell’occasione ci interessava anche evidenziarne gli effetti positivi per tutta la comunità a cui esse appartengono. Per argomentare questa nostra convinzione citammo Martha Nussbaum, docente di diritto ed etica all’università di Chicago: “I cittadini non possono relazionarsi bene alla complessità del mondo che li circonda soltanto grazie alla logica e al sapere fattuale. [A questo occorre aggiungere] ciò che chiamiamo immaginazione narrativa. Vale a dire la capacità di pensarsi nei panni di un’altra persona, di essere un lettore intelligente della sua storia, di comprenderne le emozioni, le aspettative e i desideri. La ricerca di tale empatia è parte essenziale delle migliori concezioni di educazione alla democrazia, sia nei paesi occidentali sia in quelli orientali. […] Per assolvere a questo compito, le scuole devono assegnare un posto di rilievo alle materie umanistiche, letterarie e artistiche” (corsivi nostri). Quindi dovremmo leggere (in particolare la letteratura) anche per sviluppare sensibilità, empatia, cioè apertura verso gli altri, disponibilità ad ascoltarli e a comprenderli. Leggere, dunque, ci aiuta a coltivare e mantenere saldo il valore della democrazia: ecco perché quella sera affermammo che leggere insieme significa rafforzare i valori della collettività e della partecipazione, valori democratici per eccellenza.



Nella sua intervista il sindaco oppone i libri, la lettura, e quindi la cultura, al valore del lavoro: si tratta davvero di valori alternativi? Noi di “Tra le righe” amiamo cercare i nostri modelli nei libri, e quindi al riguardo vorremmo citare due scrittori nati in Piemonte, ma ormai così grandi da appartenere a tutta l’umanità: Primo Levi e Beppe Fenoglio. Il primo ha lavorato per tutta la vita come chimico in un’industria torinese di vernici; il secondo in un’azienda di commercio vinicolo di Alba. A proposito del lavoro, Primo Levi scrive: “Amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra”: anche per lui il lavoro è un valore, e certamente lo è stato anche per Fenoglio, che nelle sue pagine ha rappresentato la fatica dei contadini delle Langhe, eppure noi oggi celebriamo questi due scrittori perché ci hanno lasciato opere letterarie (libri!) che negli anni continuano a coinvolgerci, ad interpellarci, a farci riflettere sul nostro agire di uomini e donne. Per loro il lavoro non è stato un’alternativa alla cultura, anzi, grazie ad essa hanno saputo celebrarlo tra i valori umani più alti. L’alternativa alla cultura non è il lavoro, ma l’ignoranza, che è povertà, in quanto mancanza di strumenti per riflettere, per comprendere, per maturare consapevolezza di sé e degli altri. Non occorre alimentare l’ignoranza, ma piuttosto il suo contrario, la cultura, attraverso l’educazione, la scuola, lo studio, la lettura, non solo per ottenere un diploma, ma per diventare più umani; solo se coltiveremo la nostra umanità potremo dedicarci anche allo sport, al volontariato, che giustamente stanno a cuore al nostro sindaco; ma, ancora una volta, anche queste attività scaturiscono dalla cultura, poiché essa ci educa alla sensibilità, alla solidarietà, alla gratuità.



Nei giorni scorsi abbiamo sorriso sull’affermazione che i libri non danno da mangiare; tuttavia, al di là della condivisibile ironia, non possiamo ignorare, proprio come esseri umani, l’appello del sindaco a rispondere alle esigenze delle famiglie bisognose. Certo, di fronte a queste emergenze occorre intervenire subito, la cultura non può rispondere a questi bisogni essenziali e urgenti; ma, di nuovo, sarebbe miope credere che la soluzione strategica sia semplicemente spostare gli investimenti dalla cultura alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini in difficoltà. Come dice Nussbaum, oggi dobbiamo relazionarci con la complessità, che esige strumenti aggiornati: se fino a qualche anno fa il livello di una nazione si misurava col PIL, ovvero la ricchezza prodotta in beni e servizi in un anno, ora gli esperti si servono anche dell’ISU, ossia l’indice dello sviluppo umano, più complesso del primo, che valuta la qualità della vita dei membri di una nazione, cioè, in sostanza, il loro benessere. Tra i parametri dell’ISU, oltre al PIL pro capite, troviamo il tasso di alfabetizzazione degli adulti, il che dimostra come l’economia ormai consideri l’educazione e la cultura come un fattore essenziale del nostro livello di sviluppo, insieme alla ricchezza prodotta con il lavoro, e non a scapito di essa.



Per il bene della nostra comunità - locale, nazionale, globale – abbiamo bisogno di amministratori che credano e investano il più possibile nella cultura: l’immagine di un potere politico che consideri i libri una spesa inutile, o addirittura un danno, ci rimanda a non lontani periodi bui della storia europea, che occorre non dimenticare. Ci sembra che il governante ideale si trovi di nuovo in un libro: è il protagonista delle Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar, e dice così: “Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”. Adriano fu un imperatore romano del II secolo d.C, colto, amante delle arti figurative e della letteratura, poeta egli stesso. Pur essendo un intellettuale, si dimostrò capace e pragmatico uomo di governo, attento alla pace e alla sicurezza dei confini. Eppure quest’uomo di potere volle anche promuovere lo sviluppo e la coesione culturale del suo impero, attraverso il quale viaggiò incessantemente, facendo costruire non solo a Roma, ma in tutte le province, biblioteche, teatri, anfiteatri e terme, luoghi di cultura e di aggregazione.



C’è bisogno ancora oggi di “fondare biblioteche”, di “ammassare riserve” di cultura? Non vorremmo essere troppo pessimisti, ma le attuali relazioni internazionali, la repressione dei diritti in diversi paesi, le modalità della discussione politica nazionale e internazionale, l’intolleranza verso le differenze culturali talvolta fanno davvero pensare ad un incombente “inverno dello spirito”, di fronte al quale non resta che auspicare una sempre più intensa diffusione della luce e del calore dei libri.