Costituita a Busca la comunità di energia rinnovabile "Nuove energie alpine"

È stata costituita nello studio del notaio Michele Testa a Busca la Comunità di Energia Rinnovabile Nuove Energie Alpine (CER NEA) – associazione riconosciuta senza scopo di lucro – con sede in Busca nei locali del Municipio.

Soci fondatori i sindaci Marco Gallo di Busca, Valerio Carsetti di Macra, Marco Marino di Pradleves e Gianfranco Ellena di Villar San Costanzo, il presidente dell’ATS Comunità Energetica Maira e Grana Alessandro Agnese e il direttore generale di Acda Spa Roberto Beltritti.

È il punto di arrivo di un percorso nato nel 2020 su impulso dell’ATS Comunità Energetica Maira e Grana che proattivamente ha fatto rilevare la necessità di abbattere i costi di creazione e gestione delle comunità di energia rinnovabile, allora regolate dall’articolo 42-bis del decreto “Milleproroghe”.

Nuove Energie Alpine si pone come soggetto aggregatore di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili generando due vantaggi:

• minore costo di attivazione della CER: Nuove Energie Alpine è soggetto giuridico unico al quale potranno aggregarsi tutte le configurazioni di comunità energetica rinnovabile;

• minori costi di gestione derivanti dal ruolo di Acda – propria della qualifica di ESCo (Energy Service Company) – come referente unico a cui è affidata dalla gestione tecnica ed amministrativa della richiesta al servizio di valorizzazione e incentivazione, dal trattamento dei dati alla sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Nuove Energie Alpine si basa sulla partecipazione volontaria ed è aperta a tutti: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, con l’unica condizione – per le imprese private – che la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

L’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci ed alle aree locali in cui opera.

L’art. 18 dello Statuto della CER NEA individua come soggetto responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e della gestione delle partite di pagamento e di incasso dei contributi economici erogati dal GSE l’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.a. (Acda).

CER NEA sarà aggregatore di configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile dislocate in aree afferenti a più cabine di trasformazione nel rispetto del nuovo testo integrato sull’autoconsumo diffuso per edifici, condomini e comunità energetiche approvato da Arera.

Ogni configurazione sarà attivata con un minimo di 2 utenti finali. In particolare ogni utente dovrà sottoscrivere il Modulo di adesione alla CER Nuove Energie Alpine con il quale darà mandato al Referente Acda il Servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.

Il Consiglio direttivo è composto da Giuseppe Delfino in qualità di presidente, e dai sindaci Valerio Carsetti, Gianfranco Ellena e Marco Gallo e durerà in carica per quattro anni.