Il Comune di Dogliani cerca un volontario per un progetto in ambito culturale presso La Biblioteca “L.Einaudi”

Il progetto “Biblioteche presenti per tutti”, scritto insieme ad altre biblioteche del territorio, prevede la selezione di un volontario in servizio presso la Biblioteca “Luigi Einaudi” di Dogliani e avrà tra gli obiettivi il rendere accessibili e fruibili le biblioteche, attraverso la promozione delle attività e dei servizi, recuperando spazi fisici e di relazione, con una particolare attenzione alle attività culturali per gli adolescenti.

(Per maggiori informazioni: Biblioteca “L. Einaudi” 0173.70210 | biblioteca.dogliani@gmail.com).

Sempre a Dogliani, sono disponibili altri due posti per volontari di servizio civile universale presso:

- Volontari del Soccorso del Comune di Dogliani:

progetto “COMUNITA’ IN SOCCORSO”, l’attività prevede servizi di trasporto sanitario di emergenza/urgenza 118 in ambulanza e trasporti sanitari di accompagnamento per esami clinici o terapie continuative.

(Per maggiori informazioni sui progetti di Servizio Civile dell'ANPAS visita il sito -https://serviziocivile.anpas.piemonte.it oppure contattare: 334.3922851 o 0173.742589)

- CSSM:

progetto “PASSPARTOUT” volto a dare supporto ai minori appartenenti a nuclei fragili in carico ai servizi nel percorso di crescita dal punto di vista della socializzazione, del riconoscimento delle proprie emozioni e del percorso scolastico.

(per maggiori informazioni: 0174 676254 / 3282169108 scrivere a monica.peirano@cssm-mondovi.it)

La DOMANDA va presentata ENTRO le ore 14.00 di VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2023 solamente in MODALITA’ TELEMATICA:

- tramite SPID alla piattaforma online https://domandaonline.serviziocivile.it/

- Scegliere il titolo del progetto (un solo progetto) che si svolgerà presso la sede di DOGLIANI

Il bando completo ed il regolamento: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it