In arrivo un nuovo supermercato in via Torino a Mondovì

Arriverà un nuovo supermercato nella Città del Belvedere, nella zona di via Torino, area dove in ordine di tempo, l'ultima attività commerciale era stata proprio l'"ALDI" nota catena di supermarket.

Il nuovo supermarcato sarà un MD e sorgerà su dei terreri attualmente occupati da capannoni in degrado, come viene sottolineato nella presentazione del progetto, siti tra via Torino e via Fossano, dietro il mobilificio "Allena Arredamenti".

"L'intento del progetto di ristrutturazione urbanistica - si legge nella presentazione - ha come obiettivo il riodino e la valorizzazione dell'area nel pieno rispetto del PRGC in termini di destinazioni d'uso."

Il piano regolatore infatti per quest'area prevedeva già la destinazione commerciale. Il progetto porterà alla demolizione di tutti i fabbricati fatiscenti, tranne l'attuale sede dell'Allena Arredamenti, prevedendo anche un rilevante intervento per quanto riguarda i sottoservizi e in particolare la rete fognaria nell'area.

Tra gli elementi di pubblica utilità nella relazione evidenziano oltre alla riqualificazione urbana, si evidenziano: la creazione di nuove fognature bianch/nere che andrebbero a risolvere proble,ateiche presenti da tempo, come l'annosa problematica degli allafamenti in zona durante i temporali, parcheggio ad uso pubblico con posizione strategica anche per manifestazioni e a servizio del vicino Cimitero. Creazione di nuovi posti di lavoro, circa 15-18 stimati.

Anche se probabilmente i monregalesi si chiederanno: c'era davvero bisogno di un nuovo supermarcato?