L'associazione L'Anello Forte di Monforte d'Alba sarà ospite di Eat Parade su RAIDUE

In televisione a parlare de L’Anello Forte di Monforte d’Alba, una realtà formata da donne che si sono unite per un’economia circolare di comunità, donne che lavorano nei vigneti e nelle cantine delle Langhe, capaci di lanciare questo importante messaggio.

La presidentessa Sara Vezza sarà ospite della trasmissione Eat Parade nella puntata in programma venerdì 13 gennaio su RAI DUE alle ore 13:30.



La notizia è riportata sulla pagina Facebook dell’azienda di famiglia della presidentessa che ringrazia il giornalista Bruno Gambacorta per l’opportunità tesa a sensibilizzare su come valorizzare gli scarti del lavoro in vitivinicoltura.