Mango punta sulle scuole e si candida tra i "borghi più belli d'Italia"

Si lavora scommettendo sul futuro, a partire da bambini e ragazzi. Questo è quanto emerge dal 2022 vissuto a Mango, dove l’Amministrazione comunale sta puntando molto sul plesso scolastico.

Sono infatti in corso i lavori per la messa in sicurezza del complesso di via Circonvallazione. Un intervento dal valore di circa 200mila euro reso necessario per offrire agli alunni un luogo sempre più sicuro e moderno, e che sia ritenuto tale anche dalle famiglie e dagli insegnanti, nei primi anni di formazione personale e culturale degli iscritti.

Nei prossimi nove mesi circa verrà realizzata la recinzione del cortile, sostituiti porte e serramenti anche al piano della palestra, verrà effettuata l’operazione di impermeabilizzazione soletta del deposito mezzi per la scuola, dove troverà posto anche il nuovo scuolabus comunale, in fase di consegna, e rifatti i marciapiedi esterni. Le aule sono già state ristrutturate col primo lotto di lavori, quando erano state anche coperte due terrazze in acciaio inox usufruibili dal ragazzi, e realizzati nuovi pavimenti interni in gomma, con la riqualificazione degli spogliatoi, spostati in locali più areati.

«Tra i nostri propositi per l'anno nuovo - spiega il sindaco Massimo Marello - uno dei principali riguarda la candidatura del paese al novero dei “Borghi più belli d’Italia”. Per questo sono in via di realizzazione altre importanti opere quali i murales coi quali si rappresenta la storia del castello e ciò che ne ruota intorno, e l’ultimazione della pavimentazione nel centro storico, dove l'asfalto verrà sostituito da blocchi di porfido, per un impatto estetico migliore. A proposito di questo intervento, ora sotto la strada l’acqua potabile scorre in nuove tubazioni. In questo modo abbiamo rifatto tutta la rete idrica del centro storico, con notevole risparmio. Abbiamo anche sostituito i cavi elettrici e del gas, per un investimento complessivo che supera 1 milione di euro, di cui 500mila finanziati».

A proposito di efficientamento e di sicurezza sono stati effettuati altri due interventi: «Abbiamo terminato la sostituzione di tutte le lampade dell’illuminazione pubblica, così da ottenere un notevole risparmio nei costi che si spera possano calmierarsi, anche perché finora abbiamo affrontato il problema del rincaro coi fondi comunali, ma non si può andare avanti tanto con questa soluzione. Abbiamo investito 150mila euro nella realizzazione di un muro di sostegno in località Rata per il ripristino di una frana del 2019.

Per la primavera saranno poi terminati i lavori relativi al primo lotto del castello di Mango, che verrà così riaperto per le attività dell’Enoteca Regionale, mentre siamo in attesa del finanziamento regionale per iniziare il II lotto», le parole finali del primo cittadino.

[L'edificio che ospita le scuole del paese]