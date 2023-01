Parco fotovoltaico di Sommariva Bosco: una serata per fare il punto della situazione

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 21 presso il Teatro “Marco Bongioanni”, in Viale delle Scuole a Sommariva del Bosco, l’Associazione “Ambiente21SdB” organizza un incontro per fare il punto della situazione dopo un anno e mezzo di attività e presentare le iniziative per il 2023.

Il titolo della serata sarà: CONSUMO del SUOLO, TERRITORIO e PAESAGGIO: ULTIMO APPELLO

L’immagine di copertina, in cui si vede una delle zone ancora incontaminate di Sommariva del Bosco, è un fotomontaggio che ben spiega il titolo solo apparentemente allarmistico di questa prossima serata: poco meno di un mese fa infatti siamo venuti a conoscenza di un progetto, già in avanzata fase di autorizzazione che prevede, ai fini del funzionamento di un parco fotovoltaico che viene a occupare ben 7 ettari di terreno agricolo fertile, la costruzione di un lungo elettrodotto, con pali alti 16 metri nella zona collinare, che attraverserà gli alvei boscosi di tre rii; ciò comporterebbe inevitabili disboscamenti nel territorio che ricade nella Zona di Salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero, ovvero in quell’area, tra Sommariva del Bosco e Sanfrè, da cui dovranno partire i percorsi che collegheranno il nostro comune alla rete sentieristica del Roero. Un progetto di fatto incompatibile con quel piano di valorizzazione ambientale e turistica attraverso il tracciamento di una rete sentieristica, promossa da “Ambiente 21SdB” in collaborazione con l’ “Ecomuseo delle Rocche”, per la quale sono già state stanziate notevoli risorse da parte dell’Amministrazione Comunale.

Si tratta di un caso locale che però ben si inserisce nel più vasto contesto della problematica sempre più pressante e drammatica del consumo del suolo, un tema che vorremmo approfondire con la partecipazione di Alessandro Mortarino, coordinatore nazionale del forum “Salviamo il paesaggio”, una rete di oltre 1000 organizzazioni.

La serata non sarà solo dedicata a questo argomento ma anche all’illustrazione dei criteri che sovrintendono alla cura delle aree verdi del paese; si tratta di un tema che lo scorso anno è stato al centro delle nostre attenzioni tanto da indurre l’amministrazione, già nel periodo del commissariamento, a nominare un esperto al fine di evitare abbattimenti e capitozzature non appropriate e prevedendo la sostituzione di alberi ritenuti non più sicuri; pertanto un secondo ospite della serata sarà il dr. Daniele Pecollo, curatore del progetto di riqualificazione del verde pubblico a Sommariva del Bosco.

Inoltre si coglierà l’occasione per accennare anche a decoro e arredo urbano, riqualificazione del centro storico, traffico di mezzi pesanti e tanti altri argomenti che saranno all’ordine del giorno nei primi mesi del nuovo anno; accanto a tutto ciò un programma di camminate alla scoperta della rete sentieristica all’interno al territorio di Sommariva del Bosco e verso il Roero che verranno ufficialmente tracciati e allestiti la prossima primavera.