Sant'Albano Stura saluta il suo sindaco emerito Giovanni Audetto

Sant'Albano Stura saluta il proprio sindaco emerito, Giovanni Audetto, che si è spento nella prima mattinata di ieri, martedì 10 gennaio, all'età di 95 anni.

Audetto fu primo cittadino negli anni 80.

Alla esperienza amministrativa elettiva, si aggiungono nel suo curriculum il trentennio in cui ricoprì il suolo di segretario comunale nella vicina Salmour e l'ulteriore decennio in cui analogamente fece per il Comune di Trinitá.