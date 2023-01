Bra, domenica 15 gennaio c’è il primo Mercato della Terra del 2023

Come ogni terza domenica del mese, il 15 gennaio, dalle 8 alle 17, sotto la storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori sono pronti ad accogliere visitatori e curiosi con produzioni di assoluta qualità.

L’evento, che sposa la filosofia di Slow Food, è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e dalla Condotta Slow Food di Bra al fine di promuovere cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.

Andiamo al sodo: le proposte sulle bancarelle. Imbarazzo della scelta con verdura e frutta di stagione, confetture, succhi di frutta, formaggi, carne, salumi, olio, pane artigianale, riso, zafferano, vino, nocciole, miele (oh, se li elenchiamo tutti domani mattina siamo ancora qui).

Spiega la Condotta Slow Food di Bra: “Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare una spesa ‘slow’ attraverso piccole realtà che operano con professionalità ed al tempo stesso con una forte attenzione alla sostenibilità ed alla salvaguardia delle produzioni, che hanno radici nel territorio in cui operano. Il cibo qui diventa: nutrimento, storia e identità, cultura e salute, terra e futuro”.