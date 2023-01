A Cuneo l'assemblea precongressuale di +Europa Granda

Sabato 14 gennaio 2023, dalle ore 15.30, presso l’auditorium Varco in Via Pascal 5 a Cuneo, +Europa Granda terrà la sua assemblea precongressuale. L’assise sarà conclusa dall’intervento del Presidente nazionale di +Europa on. Riccardo Magi. Molti gli interventi in programma dopo la relazione introduttiva del Coordinatore Flavio Martino.



"Si tratta di un appuntamento che segna un momento importante del nostro radicamento nella nostra Provincia – dichiara Flavio Martino – in vista del Congresso nazionale che si terrà il 24, 25 e 26 febbraio prossimo. Siamo motivati dal risultato delle recenti elezioni politiche che, in una situazione molto difficile, ci ha visto raccogliere molti consensi tra i giovani e raggiungere un lusinghiero 4,3% di consensi nella nostra Provincia, equivalenti a quasi diecimila voti. Con l’assemblea di sabato prossimo intendiamo coniugare un insieme di proposte su problemi legati al nostro territorio ai grandi temi su cui da sempre +Europa si batte come la lotta a sostegno della Resistenza del popolo ucraino, alla lotta per la libertà delle ragazze e dei ragazzi iraniani e ai diritti civili nel nostro paese".