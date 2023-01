On. Gancia (Lega): "Viaggi della memoria, un dovere trasmettere la conoscenza ai giovani"

"Una buona notizia arriva dal Senato che ha dato il via libera alla procedura abbreviata per il ddl, promosso dalla Lega, a prima firma senatrice Daisy Pirovano, per il Fondo per i ‘viaggi nella memoria'." - Lo afferma l’on. Gianna Gancia, Europarlamentare della Lega. - "È un dovere, per tutti noi, trasmettere la conoscenza degli orrori del passato alle nuove generazioni, ai più giovani: portarli durante il percorso scolastico a visitare gli ex lager nazisti contribuirà a formarli nel modo giusto, facciamo vedere le tracce del male e dell’orrore agli studenti per fare in modo che siano loro stessi a fare in modo che non si possa ripetere mai più."