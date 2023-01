Prevenzione serena: cambiano gli orari di prenotazione per il secondo livello

Da lunedi 16 gennaio l'orario di Call Center relativo esclusivamente ai secondi livelli di Prevenzione Serena (U.V.O.S.) sarà il seguente: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 martedì dalle 10.30 alle 15.30. tel. 0171/1988099 Per l'esame di screening di primo livello invece vi è la convocazione via posta.

Qualora non si abbia ricevuto la lettera di invito e si sia in possesso dei requisiti di età e scadenza dell’esame, è possibile aderire al programma spontaneamente telefonando al numero 800001141 dalle ore 8 alle ore 20 sette giorni su sette. Per gli screening rivolti alla popolazione femminile è possibile inoltre prenotare un appuntamento attraverso il sito www.salutepiemonte.it accedendo tramite SPID, Carta di Identità Elettronica o con TS-CNS o Certificato Digitale.

Nel caso si desideri spostare o disdire l'appuntamento comunicato tramite lettera è necessario telefonare al CUP regionale al numero 800001141 dalle ore 8 alle ore 20 sette giorni su sette oppure, solamente per gli screening femminili attraverso il sito www.salutepiemonte.it accedendo tramite SPID, Carta di Identità Elettronica o con TS-CNS o Certificato Digitale.