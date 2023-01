Saluzzo, asilo Regina Margherita: porte aperte sabato 14 gennaio

Porte aperte all'Asilo "Regina Margherita" sabato 14 gennaio.

Dalle 9 alle 11 si potranno visitare i locali, richiedere informazioni sulle varie iniziative ed eventualmente fare l'iscrizione per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

Per saperne di più si può consultare il sito www.asiloreginamargheritasaluzzo.it oppure chiamare il numero 017542157.

Tratto dal sito, ecco un po’ di storia.

L’Asilo ora in piazza Dante n° 12, di fronte all’ospedale, è intitolato alla Regina Margherita di Savoia e l’istituto è stato voluto dall’avvocato Luigi Maffoni, con la finalità principale di dare istruzione ai bambini poveri, figli di operai presenti in città.

Quando nel 1842, venne definito il primo regolamento dell’Asilo Infantile, si riconobbe la necessità di ammettere nella scuola anche bambini di famiglie non povere, facendo pagare loro una retta, rapportata alla loro situazione economica, che veniva definita dall’amministrazione dell’Ente.

Nel 1851 l’Asilo aprì una succursale nel Borgo di San Martino, così da consentire ai bambini del luogo, di frequentare la scuola anche nei mesi invernali, quando a causa delle intemperie era difficile percorrere il chilometro che li separava dalla sede centrale.

La sede dell’Istituto venne cambiata nel 1901 anno in cui venne inaugurato il nuovo edificio, utilizzato tutt’oggi, situato nella zona dell’ospedale, in quanto, il vecchio istituto era sito nell’ospedale, in locali attigui all’orfanotrofio già lì fondato.

Fino al 1994 la direzione dell'Asilo era affidata a congregazioni di ordine religioso, mentre ora le maestre e il personale sono laiche.

Il 1994 è stato anche l'anno in cui la scuola ottenne la privatizzazione e definì un nuovo statuto, cambiando anche la sua denominazione in Asilo Regina Margherita.

Nel 2000 è stata riconosciuta come Scuola Materna paritaria, il numero delle insegnanti è stato portato a cinque, quattro maestre di sezione e un’assistente, tutte in possesso di abilitazione per l’insegnamento nella scuola materna.