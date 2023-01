Pocapaglia, alla Scuola dell’Infanzia di Macellai il progetto d’arte “Un mondo a colori’” (FOTO)

I due pittori hanno parlato nel linguaggio universale dell’arte che in ogni sua forma riesce ad essere chiara e comprensibile a tutti, suscitando entusiasmo in un pubblico di così tenera età, ma che ha saputo dimostrare grande attenzione.

E ispirati dagli insegnamenti, i bambini si sono letteralmente tuffati nelle tavolozze di colore, liberando tutta la creatività in corpo, attraverso pennellate e disegni che hanno dimostrato come l’arte non sia per forza qualcosa di complicato, ma la semplice espressione delle nostre emozioni.