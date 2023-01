Bocce, lunedì 16 gennaio via al Memorial “Pinin e Carlo De Chiesa" 2023

Sono venti le quadrette che si daranno battaglia per il Memorial “Pinin e Carlo De Chiesa" edizione 2023.

Il prestigioso torneo notturno della specialità volo, prenderà il via lunedì 16 gennaio, alle 21, a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Un appuntamento che i giocatori e gli appassionati attendono con particolare attenzione, ad inizio dell’anno nuovo.

Si gioca sempre al lunedì sera con inizio alle ore 21.

L’edizione passata fu vinta dalla quadretta dell’Auxilium Saluzzo, griffata dalla Azienda Agricola Paolo Bertea,con Marco Capello, Bruno Picca, Enzo Borretta e Fabrizio Dalmasso che in finale sconfissero per 13 a 5 la formazione dell’Enviese scesa in campo con Emanuele Ferrero, Massimo Arnaudo, Gualtiero Ricca e Giuseppe Pallo.