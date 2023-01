Calcio Serie D: pareggio casalingo per il Fossano nel recupero con la Castellanzese

Niente da fare per il Fossano che manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato.

In uno dei sei recuperi della 18^giornata di campionato la squadra di Viassi ha impattato 2-2 al Pochissimo contro la Castellanzese, incassando il suo settimo pareggio (e dunque settimo punto) totale.

Ospiti in vantaggio al 12' con Esposito, prima del pareggio di Cannistrà nella parte finale di primo tempo. Intanto, al 23', rosso per Premoli e blues in dieci. Al 18' della ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, arriva il gol del vantaggio fossanese firmato da Alfiero ma Mandelli fa 2-2 ad una decina di minuti dal termine.

Per quanto riguarda gli altri campi da segnalare il poker del Chisola ai danni del Casale; reti bianche tra Gozzano e Sanremese.

I RISULTATI DEI RECUPERI

Casale-Chisola 0-4

Chieri-Derthona 2-3

Fossano-Castellanzese 2-2

Gozzano-Sanremese 0-0

Pont Donnaz-Borgosesia 5-2

Stresa-Castanese 2-1

CLASSIFICA: Sestri 49, Sanremese* 39, Ligorna 37, Gozzano 33, Bra, Vado 32, Asti, Legnano 29, Derthona 27, Castellanzese 26, Castanese, Pont Donnaz 24, Borgosesia 23, Chieri, Fezzanese 22, Pinerolo, Casale 21, Stresa* 18, Chisola 17, Fossano 7

*una partita in meno