Lavori di allargamento carreggiata: fino a metà marzo senso unico da Fossano verso Villafalletto

Allargare la carreggiata e le curve per rendere più sicura la strada provinciale 184 nel tratto Fossano-Mellea nella zona dell’aeroporto di Levaldigi all’incrocio con la strada comunale per San Vittore.

E’ questo lo scopo dell’intervento stradale in corso di realizzazione da parte della Provincia per un tratto di circa 2,5 km nel comune di Fossano, con una spesa totale di circa 2,5 milioni di euro. Si tratta di spostare i canali irrigui esistenti e successivamente i passaggi di tutti i sottoservizi presenti per cui il cantiere comporterà qualche disagio al transito nelle prossime settimane.

Per poter lavorare in sicurezza da mercoledì 11 gennaio (ore 7) sarà istituito il senso unico in direzione Villafalletto nel tratto compreso tra la rotonda sulla statale 20 presso Levaldigi e l’incrocio con la frazione San Vittore. Fino al 16 marzo prossimo resterà chiusa al traffico la direzione Fossano del tratto sp 184 e sono possibili brevi momenti di chiusura totale (dell’ordine di 20 minuti circa) gestiti da movieri mediante segnalazioni temporanee. Il cantiere sarà gestito dall’impresa appaltatrice Sam Costruzioni di Cherasco che segnalerà anche la viabilità alternativa.

“Si tratta di un intervento molto atteso – ha detto la consigliera provinciale delegata Simona Giaccardi – che permetterà di mettere in sicurezza un’arteria molto trafficata e dove si sono verificati alcuni incidenti anche gravi. E’ un altro passo avanti nello sforzo che la Provincia sta facendo per migliorare la percorribilità delle strade e la sicurezza di chi viaggia”.