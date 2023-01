Feisoglio: collocato a riposo il segretario comunale

Si è conclusa con la fine del 2022 l'attivita del segretario comunale di Feisoglio, dott. Alessandro Casagrande.

65 anni, originario e residente a Carcare, sposato e padre di due figli, il dott. Casagrande ha ricoperto l'incarico a Feisoglio nel corso degli ultimi due anni, avendo assunto la titolarità della segreteria dagli inizi del 2020, dopo aver incluso il paese langarolo nella convenzione di segreteria, formata dai comuni di Bistagno 21%, Viarigi 13%, Villamiroglio 13% e la Provincia di Alessandria 31%, ente capofila, Feisoglio 22%.

Laureatosi nel 1982 in scienze politiche, iniziò la sua lunga carriera a Farigliano/Belvedere Langhe, per poi proseguire a Priero/Montezemolo, Chiavari, Provincia di Asti e Provincia di Alessandria.

Dopo quasi 40 anni di attività, ha finalmente raggiunto l’età pensionabile, anche se è rimasto alla scrivania fino all’ultimo giorno di lavoro; l'amministrazione comunale di Feisoglio, ringrazia il Dott. Casagrande per la disponibilità dimostrata, attraverso la quale l'ente, seppur in un lasso di tempo ristretto, è riuscito ad affrontare molteplici situazioni, alcune delle quali, in essere da tempo.