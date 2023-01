LE 15 PARTI PIÙ SOSTITUITE NELL’AUTO

Tutte le auto devono essere portate dal meccanico prima o poi. Ci sono dei pezzi che si usurano più facilmente, come le pasticche dei freni, o che devono essere cambiati frequentemente come i vari filtri dell’olio e dell’aria. E poi ogni auto, dalla Lamborghini alla Dacia, ha alcune caratteristiche peculiari, per cui alcuni pezzi si usurano più comunemente rispetto ad altri. Succede anche che la tua auto possa avere un pezzo difettato e, quindi, abbia bisogno di un ricambio prima della sua normale durata di vita.

Quando succede è sempre bene sapere che non esistono solo i ricambi originali, che costano molto, ma anche altri ricambi nuovi presenti sul mercato, che però non hanno nessuna certificazione di ufficialità, oppure i ricambi usati testati e garantiti, che possono farti risparmiare tempo e denaro, ma anche aiutare l’ambiente, se vuoi saperne di più puoi trovare ulteriori informazioni qui.

Dato che la maggior parte delle componenti delle auto sono le stesse, vi stiliamo un elenco dei 15 pezzi più sostituiti delle auto in commercio.

Parti di manutenzione regolare

1. Filtro dell'olio

Indipendentemente dal tipo o del modello di veicolo che possiedi, la parte che dovrai sostituire più frequentemente è proprio il filtro dell'olio. Evitare che sedimenti possano intasare il motore è fondamentale, per cui rendere la lubrificazione il più perfetta possibile è un modo per non incorrere in ulteriori spese in seguito. Solitamente si cambia il filtro dell’olio ogni 15mila-20mila chilometri, quando si cambia anche l’olio vecchio.

2. Filtro dell'aria

È un po’ meno frequente da cambiare perché si può pulire, ma non all’infinito. Anche in questo caso conviene cambiarlo durante il tagliando, ovvero ogni 15mila chilometri percorsi. In ogni caso, quando lo sporco diventa eccessivo e quando si intasa frequentemente. Se, poi, cammini su strade sterrate, cambialo con più frequenza.

3. Cinghia di trasmissione

La cinghia di trasmissione aziona alternatore, pompa dell’acqua e dell’olio, servosterzo e compressore dell’aria condizionata. Per cui è soggetta ad usura e questo ti costringerà a cambiarla, anche a causa del materiale di produzione, che permette grandi performance, ma una durata di vita non troppo lunga.

4. Filtro abitacolo

I filtri antipolline e antipolvere sono necessari per la salute di chi guida e dei passeggeri, soprattutto per i soggetti allergici. Non solo, quando sono intasati possono portare a un problema al sistema di climatizzazione, oltre alla poca efficienza dello stesso. Spesso lo si ignora, invece è fondamentale, soprattutto se si percorrono strade bianche o se si abita in un centro molto inquinato. Questo tipo di filtro è molto semplice da cambiare ed è possibile farlo anche autonomamente.

Sistema di frenata

5. Pastiglie e dischi dei freni

Quando si parla di usura dell’auto è una delle prime cose che vengono in mente. Le pastiglie e i dischi dei freni si usurano col tempo e con l’utilizzo. Soprattutto se utilizzi l’auto in montagna o in campagna, a causa delle discese, le tue pasticche dureranno leggermente meno rispetto a chi abita in pianura. Inoltre, sono i sistemi di frenata anteriori che devono essere cambiati più frequentemente perché parliamo di auto che hanno lì la trazione.

6. Sensori velocità della ruota

Il sensore di velocità delle ruote è necessario per il corretto funzionamento dell’ABS. Ma è anche la componente che si usura più facilmente, per questo quando si accende la spia dell’ABS, il problema è spesso legato al sensore di cui stiamo parlando. Questo perché è esposto a elementi esterni come acqua, sabbia e polvere.

Sistema di sospensione

7. Collegamenti stabilizzatori

Sono tra gli elementi più sotto stress, anche a causa delle pessime condizioni dell’asfalto in alcune strade italiane. Il loro lavoro consiste nell’assorbire gli urti dei dossi e delle buche e questo significa che possano richiedere una sostituzione un po’ più frequente. Sono infatti, le parti delle sospensioni che si guastano più facilmente.

8. Giunti sferici

Servono per permettere alle ruote anteriori di muoversi sull’asse verticale, quindi, quando si incorre in un dosso, questi vengono sollecitati. I giunti vengono lubrificati in fabbrica e gli viene posta una guarnizione per impedire che si sporchino. Tuttavia, questa non è eterna e deve essere cambiata, oppure potrebbe allentarsi tutto il giunto. In quel caso è bene cambiarlo perché la riparazione col tempo diventa sempre più costosa.

9. Boccole del braccio di controllo

Le boccole si trovano all’estremità opposta dei bracci che sostengono i giunti. Questi servono a far scendere o salire i bracci di controllo. Sono di gomma e, quindi, tendono ad asciugarsi e rompersi. Quando si allentano si sente un leggero rumore metallico se si passa su dossi e buche. Spesso queste parti in gomma non durano più di 5 o 7 anni.

10. Ammortizzatori

Gli ammortizzatori raramente devono essere sostituiti per la ruggine. Spesso devono essere sostituiti perché perdono l’olio contenuto al loro interno, che serve per assorbire le irregolarità delle strade.

Sistema di sterzo

11. Tiranti interni e loro estremità

I tiranti e le estremità dei tiranti svolgono lo stesso lavoro dei giunti sferici, ma servono alla ruota per muoversi orizzontalmente, anziché verticalmente. Sono costruiti seguendo lo stesso principio di base dei giunti e quindi sono soggetti agli stessi difetti.

Sistema di accensione

12. Candele

Per accendere l’auto a combustione e farla avanzare, serve la candela. Questa deve produrre uno scoppio per far accendere la miscela aria/carburante. Spesso l’elettrodo si consuma e quindi può essere più complesso accendere l’auto. Per questo è necessario cambiare la candela. Si consiglia di cambiarla a ogni tagliando oppure ogni 30mila chilometri, non oltre.

Sistema di gestione del motore

13. Sensori O2

Servono per regolare la miscela aria/carburante che entra nel motore. Sono installati in punti diversi dell'impianto di scarico e monitorano la quantità di carburante che non è stato soggetto a combustione presente nei fumi di scarico. Dato che sono soggetti a temperature più alte, si devono cambiare più spesso. Guidare con un sensore difettoso può comportare inefficienza da parte dei catalizzatori.

Sistema di caricamento

14. Batteria

Le batterie non si sostituiscono molto frequentemente, ma tutto dipende dalle temperature. Il freddo le rende meno efficienti, soprattutto se l’auto si trova a temperature sotto lo zero, che potrebbero rovinare le piastra catodiche. Lo stesso avviene se le temperature sono molto alte. Inoltre, mai lasciare l’auto per tanto tempo senza accenderla, perché le batterie hanno bisogno di essere sollecitate e stimolate, altrimenti devono essere sostituite.

15. Alternatore

Anche l'alternatore soffre i grandi sbalzi di temperatura ed è co-dipendente dalla salute della batteria della tua auto. Man mano che la batteria invecchia, l'alternatore produce più energia per compensare la mancanza di efficienza della batteria stessa e questo comporta malfunzionamenti prematuri. Inoltre, un alternatore difettoso scarica la batteria e ne influenza la durata prevista.