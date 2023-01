Al liceo di Mondovì arriva una gatta, il preside: "Se non ha proprietari, la adotteremo"

Sopresa curiosa oggi, giovedì 12 gennaio, nei licei di Mondovì. Al suono della campanella, insieme agli alunni, ha fatto il suo ingresso a scuola anche una gattina.

A notarla il preside, Bruno Gabetti, che con un post sui socila ha raccontato l'accaduto.

"Simpatica sorpresa, stamattina, entrando al Liceo: una bellissima gatta (come si vede dal pelo a tre colori) si è intrufolata nella scuola insieme agli alunni, si è dimostrata subito estremamente socievole, apprezzando la scuola e in particolare la mia borsa, per la cui restituzione ho dovuto ricorrere a un po' di coccole. Attualmente è stata portata da un veterinario per un controllo, chi l'avesse smarrita può scrivermi in privato, se nessuno si farà vivo, sarà "adottata" dal personale e ospitata nel magnifico chiostro francescano!".

Per la gatta si è già attivata anche la Lida Carrù-Mondovì-Ceva: "Se nessuno la riconosce e la ritira, verrà messa fuori, col rischio di finire investita. Chiamare il 3288866491 se fosse possibile, anche solo per un momentaneo stallo"