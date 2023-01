Amazon, Axa e l'immobile di frazione Ronchi a Cuneo, Beppe Lauria: "Da quanto si conosceva lo stato delle cose?"

"Rispetto a quel che sta accadendo sull'area ex Miac di frazione Ronchi, e sulla struttura che vi trova posto, da quanto tempo era noto lo stato delle cose? Il sindaco vuole o no prendere provvedimenti nei confronti degli assessori responsabili delle omissioni occorse per mesi, e se sì quali?"



Sono passate appena ventiquattro ore dal comunicato stampa ufficiale con cui il Comune di Cuneo ha fotografato lo 'stato dell'arte' relativamente all'area e all'immobile realizzato dalla Scannell Properties nei pressi del capoluogo – chiarendo come la AXA IM Alts abbia acquisito l'immobile dallo scorso giugno e che Amazon, i cui interessi reali e piani per la struttura stessa non sono mai stati chiariti, rimanga unico locatore dell'immobile con un contratto di lungo periodo - , ma il suo riverbero comincia già a farsi sentire.



Il primo consigliere comunale a interpellare il sindaco e l'amministrazione comunale è stato Beppe Lauria. Che ha ripreso la vicenda sottolineando come la vendita dei terreni di 93.000 metri quadrati al pezzo di 3,9 milioni di euro nell'aprile 2021, realizzata da Miac a beneficio della Scannell Properties, abbia contribuito a risanare le casse della partecipata – in pari e poi in crescita solo a partire dal 2017 - ma che le 'buone notizie' finiscano lì: "Non è mai stata fatta chiarezza sulla destinazione dell'area nonostante le sollecitazioni, mie e di altri consiglieri: perché un colosso dell'e-commerce come Amazon dovrebbe acquisire a un prezzo esorbitante un sito non centrale rispetto all'area vasta in questione?"



"Appare singolare, poi, apprendere gli ultimi sviluppi dai giornali locali e non nelle sedi opportune, alla faccia delle logiche di trasparenza e concertazione che tanto la maggioranza millanta" ha aggiunto il consigliere.



"Perchè l'amministrazione continua a svilire il ruolo dei consiglieri? - ha chiesto ancora Lauria - Ci sono state interlocuzioni con Amazon? Quali erano i progetti originali e quante maestranze avrebbero coinvolto? Ci sono, attualmente, interlocuzioni con la Axa? Il Miac ha mai riferito all'amministrazione quel che stava accadendo? In questi giorni i vertici del Miac, il vecchio sindaco e alcuni esponenti della vecchia e dell'attuale maggioranza si sono incontrati, perché? Per impedire che quanto realizzato sia l'ennesima cattedrale nel deserto cosa s'intende fare?"



Se ne discuterà nel primo consiglio comunale dell'anno, in programma per la fine del mese.