Antisemitismo: il Piemonte si schiera a fianco di Israele

“Il Consiglio regionale ha approvato un mio ordine del giorno con il quale poniamo in modo chiaro la Regione Piemonte a fianco di Israele contro ogni forma di antisemitismo”. Ad annunciarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.



L’ordine del giorno impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo affinchè venga data piena attuazione alla definizione operativa di antisemitismo dell’IHARA e alla nuova strategia UE 2021-20230 adottata in tal senso.



“Il documento chiede che il Governo italiano contrasti e censuri le nuove forme di antisemitismo volte, al di là di ogni legittima critica all’azione di governo, a delegittimare e demonizzare lo Stato di Israele. In tal senso è indispensabile agire in modo chiaro per riconoscere e tutelare il diritto dello Stato di Israele di esistere in sicurezza, di autodeterminarsi, di difendersi e difendere la vita, l’incolumità e la libertà dei propri cittadini. Ribadire e difendere il carattere di nazione libera e democratica d’Israele rifuggendo ora e per sempre dall’applicazione di doppi standards finalizzati a processare e reiteratamente condannare lo Stato di Israele a prescindere, per isolarlo a livello internazionale” spiega Graglia.



Conclude l’esponente di Forza Italia: “La delegittimazione dello Stato Ebraico alimenta l’antisemitismo in tutto il mondo. Ma soprattutto offende e pregiudica la civiltà e il mondo libero. Finalmente il Consiglio regionale prende una posizione chiara a fianco di un popolo che ha già pagato storicamente l’odio che l’essere umano purtroppo sa esercitare nei confronti di singoli popoli”.