Assegnata una borsa di studio al geometra Patrik Martino, diplomato al Denina Pellico Rivoira nel 2020

Nel corso dell’ultima sessione degli esami di abilitazione alla Professione del Geometra svolti a novembre dell’anno 2022 appena concluso, il candidato Martino Patrik (21/10/2001), residente in Sanfront (CN), ha superato la prova con votazione in assoluto 90/100.

Il ragazzo si era precedentemente diplomato nel corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo, ottenendo votazione 100/100 nell’anno scolastico 2019/2020.

Inoltre, a seguito di uno specifico lascito testamentario, gli è stata assegnata una borsa di studio di importo pari a € 2.000,00 poiché ha conseguito la migliore votazione nell’esame di abilitazione alla professione. Il premio gli è stato assegnato dal Consiglio direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo nel giorno 13 dicembre 2022. Durante la premiazione, dopo un breve dialogo nel quale è stato chiesto al neo-geometra quali fossero le sue future ambizioni, gli è stato consegnato il premio dal Presidente del Collegio dei Geometri, il geom. Carlo Cane. Oltre alla borsa di studio il geom. Patrik Martino avrà, inoltre, l’iscrizione gratuita all’Albo dei Geometri. Sull’argomento il geometra Martino commenta: “Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti, non mi aspettavo di ottenere l’ambita borsa di studio. A volte l’impegno e la costanza vengono ripagati; da adesso cercherò di migliorarmi sempre di più, perché in un mestiere come il nostro c’è sempre qualcosa da imparare e da scoprire. La professione del geometra è molto vasta e complessa: ci sono svariati campi di applicazione e, per questo motivo, la creatività e la curiosità sono i due punti di forza per svolgere con dedizione questo mestiere. Questo titolo mi aiuterà sicuramente nel mondo del lavoro, mi responsabilizzerà maggiormente e mi darà la possibilità di avere più soddisfazioni negli anni a seguire. La mia aspirazione più grande sarebbe quella di avviarmi in questo settore ed avere, in futuro, uno studio tecnico gestito in modo autonomo”.